Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη της βάναυσης κακοποίησης σκύλου στην Ηλεία, ενώ, όπως αναφέρει φιλοζωική οργάνωση, το ζώο πλέον είναι καλά στην υγεία του και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι», η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες και βίντεο του σκύλου μετά την ανάρρωσή του, πλέον περπατάει και φαίνεται χαρούμενος, παρά τα βασανιστήρια που πέρασε.

Υπενθυμίζεται πως ο σκύλος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στην στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του χωριού Επιτάλιο, σε τραγική κατάσταση, με ακατάσχετη αιμορραγία. Ο δράστης έχει επικηρυχθεί με το ποσό των 1.500 ευρώ.

Όπως τόνισαν οι άνθρωποι της φιλοζωικής, στην αρχή νόμιζαν πως ο σκύλος είχε δεχθεί πυροβολισμό, ωστόσο τα όσα διαπιστώθηκαν, μετά και την εξέταση από τον κτηνίατρο, ήταν πολύ χειρότερα, καθώς διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε σοβαρό σκίσιμο στον πρωκτό, προκαλούμενο από αντικείμενο που του εισήχθη βάναυσα. Ο κτηνίατρος του έκανε 8 ράμματα.

Η ανάρτηση της φιλοζωικής για τον σκύλο που κακοποιήθηκε στην Ηλεία

Καλά Νέα από το Επιτάλιο / Good News from Epitalio

Το σκυλάκι που βρέθηκε σε τραγική κατάσταση στο Επιτάλιο δείχνει πλέον να έχει διαφύγει τον κίνδυνο!

Τρώει, περπατάει, μας χαρίζει σπατουλιές και δείχνει χαρούμενο — ένα μικρό θαύμα ζωής μετά από όσα υπέφερε.

Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για τα δεκάδες μηνύματα αγάπης, τη στήριξη και την ευαισθησία σας.

Η δύναμή του είναι και δική σας δύναμη.

Θυμίζουμε ότι ο δράστης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Αν κάποιος γνωρίζει ή έχει ακούσει οτιδήποτε σχετικό, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου.

Κανένα περιστατικό κακοποίησης δεν πρέπει να μένει στο σκοτάδι.

Η σιωπή είναι συνενοχή.

Μίλα — για εκείνους που δεν μπορούν να μιλήσουν