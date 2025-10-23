Σοκ προκαλεί η βάναυση κακοποίηση ενός σκύλου στο Επιτάλιο της Ηλείας, με τη Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος να ανακοινώνει επικήρυξη ύψους 1.500 ευρώ για όποιον προσφέρει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη.

Το ζώο βρέθηκε χθες το πρωί σε άθλια κατάσταση στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, κοντά στο χωριό Επιτάλιο, σύμφωνα με τη Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι». Ο σκύλος αιμορραγούσε σοβαρά και έφερε βαριά τραύματα, προκαλώντας αρχικά την υπόνοια ότι είχε δεχθεί πυροβολισμό. Ωστόσο, η κτηνιατρική εξέταση αποκάλυψε μια ακόμη πιο φρικτή πραγματικότητα.

Όπως ενημέρωσε η φιλοζωική οργάνωση, «μεταφέρθηκε άμεσα στον κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι το ζώο υπέστη σοβαρό σκίσιμο στον πρωκτό, προκαλούμενο από αντικείμενο που εισήχθη βίαια. Ο κτηνίατρος προχώρησε σε 8 ράμματα. Το ζώο νοσηλεύεται και δίνει μάχη για τη ζωή του».

Η Φιλοζωική Κρεστένων «Νοιάζομαι» τόνισε ότι έχει ήδη κατατεθεί επίσημη καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στην ανάρτησή της η οργάνωση επισημαίνει τη σοβαρότητα της πράξης:

«Δεν πρόκειται απλώς για κακοποίηση ζώου. Είναι σαδιστική και εγκληματική ενέργεια. Ο δράστης είναι επικίνδυνος για όλους μας. Αν γνωρίζετε κάτι, επικοινωνήστε άμεσα με τις Αρχές ή στείλτε μας μήνυμα. Ένα τέρας κυκλοφορεί ανάμεσά μας και αν δεν δίστασε να βλάψει ζώο, δεν αποκλείεται να βλάψει και άνθρωπο, ίσως ένα ανυπεράσπιστο παιδί. Η σιωπή καθιστά συνένοχο. Κινδυνεύετε και εσείς».

Η ομοσπονδία καλεί τους πολίτες να συνδράμουν στην ταυτοποίηση του δράστη, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προστατευθούν τα ζώα και οι άνθρωποι της περιοχής.