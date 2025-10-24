Ανησυχητικά ευρήματα για το πώς αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι την ασφάλεια στους δρόμους τη νύχτα αποκαλύπτει η νέα παγκόσμια έρευνα World Safety Index. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πολίτες της Ιταλίας και της Γαλλίας αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς όταν περπατούν μόνοι τη νύχτα, ακόμη και σε σύγκριση με χώρες όπως το Ιράκ, η Ρουάντα και το Μπαγκλαντές.

Η Ελλάδα εμφανίζει το 7ο μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά το πόσο ασφαλείς αισθάνονται. Ειδικότερα, το 77% των ανδρών δηλώνουν πως νιώθουν ασφαλείς όταν περπατούν μόνοι τη νύχτα, ενώ το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 51% για τις γυναίκες.

Το χάσμα αυτό είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και αναδεικνύει πόσο διαφορετικά βιώνουν την ασφάλεια οι άνδρες και οι γυναίκες στον δημόσιο χώρο.

Οι περισσότερο και οι λιγότερο ασφαλείς χώρες της Ευρώπης

Η Νορβηγία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται στη δεκάδα των εθνών με το υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας παγκοσμίως, με 91%. Ακολουθούν η Δανία και το Κόσοβο, αμφότερες με 89%, καταλαμβάνοντας την 11η και 12η θέση παγκοσμίως.

Στον αντίποδα, οι Ιταλοί είναι αυτοί που νιώθουν λιγότερο ασφαλείς στην Ευρώπη. Μόλις το 60% δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές να περπατήσει τη νύχτα — ποσοστό που κατατάσσει την Ιταλία 95η στον κόσμο, κάτω ακόμη και από την Ουκρανία (62%), τη Νικαράγουα (63%), τη Μαυριτανία (64%) και τον Νίγηρα (67%).

Η Γαλλία, με ποσοστό 73%, βρίσκεται στην 56η θέση, πίσω από ευρωπαϊκές οικονομίες όπως η Ισπανία (81%), η Γερμανία (78%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (76%), αλλά και πίσω από μη ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αίγυπτος (82%), το Μπαγκλαντές (74%) και το Μπελίζ (74%).

Η έρευνα της Gallup βασίζεται σε 145.170 ενήλικες άνω των 15 ετών, από 144 χώρες και περιοχές του πλανήτη.

Πώς συγκρίνεται η Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 73% των ενηλίκων δήλωσε ότι αισθάνεται ασφαλές να περπατά μόνο τη νύχτα στην περιοχή όπου ζει. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2006, σημειώνοντας αύξηση 13% μέσα σε μία δεκαετία.

«Το παράδοξο είναι εντυπωσιακό», σημειώνουν οι ερευνητές. «Ζούμε την περίοδο με τις περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κι όμως, περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ δηλώνουν ότι αισθάνονται ασφαλείς στις κοινότητές τους».

Η περιοχή με το υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας είναι η Ασία-Ειρηνικός (79%), ακολουθεί η Δυτική Ευρώπη (77%) και στη συνέχεια η Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική (74%).

Η μετα-σοβιετική Ευρώπη «προσπερνά» την Αμερική

Η μεγαλύτερη βελτίωση στην αίσθηση ασφάλειας σημειώνεται στις χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ, όπου το ποσοστό έχει αυξηθεί κατά 34 μονάδες τα τελευταία είκοσι χρόνια, φτάνοντας το 71%. Αν η τάση συνεχιστεί, οι χώρες αυτές (εκτός Ρωσίας) ενδέχεται να ξεπεράσουν τη Βόρεια Αμερική, η οποία σήμερα βρίσκεται στο 72%.

Αντίθετα, η Βόρεια Αμερική και η Υποσαχάρια Αφρική είναι οι μόνες περιοχές του κόσμου όπου το αίσθημα ασφάλειας μειώθηκε από το 2006, κατά 4 μονάδες.

Η περιοχή όπου οι πολίτες νιώθουν λιγότερο ασφαλείς παγκοσμίως είναι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, με μόλις 50%.

Το χάσμα των φύλων: οι γυναίκες αισθάνονται πολύ λιγότερο ασφαλείς

Η έρευνα της Gallup αναδεικνύει και ένα έντονο έμφυλο χάσμα: το 32% των γυναικών παγκοσμίως δηλώνει ότι δεν νιώθει ασφαλές, έναντι μόλις 21% των ανδρών.

Πέντε από τις δέκα χώρες με το μεγαλύτερο χάσμα παγκοσμίως ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων η Ελλάδα είναι στην 7η θέση με η χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη, με διαφορά 32 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ ανδρών και γυναικών: το 77% των ανδρών νιώθει ασφαλές να περπατήσει μόνο τη νύχτα, έναντι 51% των γυναικών.

Η Ιταλία καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη, με διαφορά 32 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ ανδρών και γυναικών: το 76% των ανδρών νιώθει ασφαλές να περπατήσει μόνο τη νύχτα, έναντι 44% των γυναικών.

Η έκθεση σημειώνει ότι το 56% των ανθρωποκτονιών με θύμα γυναίκα ή κορίτσι διαπράττονται από οικείο πρόσωπο ή σύντροφο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για άνδρες είναι μόλις 11%.

«Οι άνδρες είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα φονικής βίας σε δημόσιους χώρους», αναφέρεται, «όμως τα ποσοστά μη θανατηφόρας βίας είναι πολύ πιο κοντά μεταξύ των δύο φύλων».

Αντίληψη και πραγματικότητα: οι χώρες που βλέπουν τον εαυτό τους πιο ασφαλή – ή πιο επικίνδυνο – απ’ όσο είναι

Το ότι οι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς δεν σημαίνει πάντα ότι μια χώρα είναι πράγματι επικίνδυνη — και το αντίστροφο.

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης (Global Peace Index), που συνυπολογίζει την αίσθηση ασφάλειας της Gallup με πιο αντικειμενικά δεδομένα, όπως τα ποσοστά ανθρωποκτονιών, τη βία, την πρόσβαση σε όπλα και την πολιτική σταθερότητα, αποκαλύπτει συχνά μια πιο σύνθετη εικόνα.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η αντίληψη είναι χειρότερη από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η Γερμανία κατατάσσεται 20ή στον κόσμο ως προς την πραγματική της ασφάλεια, αλλά μόλις 34η ως προς το πώς τη νιώθουν οι πολίτες της.

Παρόμοια, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί υποτιμούν το επίπεδο ασφάλειας στη χώρα τους, με διαφορά 62 και 15 θέσεων αντίστοιχα, μεταξύ πραγματικότητας και αντίληψης.

Αντίθετα, η Γαλλία θεωρεί εαυτήν πιο ασφαλή απ’ όσο είναι: βρίσκεται στην 56η θέση σύμφωνα με την αίσθηση των πολιτών, αλλά μόλις 74η στον Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης.

Η Ισπανία, τέλος, εμφανίζει την πιο ρεαλιστική αυτοαντίληψη: 25η στον δείκτη ειρήνης και 29η στην αντίληψη ασφάλειας της Gallup.