Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης, Δήμητρα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη

Δήμος

Γλύκων, Γλυκός

Λέπτινος, Λεπτίνα

Λούππος, Λούππης

Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Δημητρίου του Μυροβλύτου, Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος, Αγίου Λούππου

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης

Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 280 μ.Χ. από ευσεβείς και επιφανείς γονείς. Έλαβε λαμπρή μόρφωση και γρήγορα διακρίθηκε για το ήθος και τη σύνεσή του. Ο Ρωμαίος καίσαρας Γαλέριος, που είχε υπό την εξουσία του τη Μακεδονία, τον διόρισε ύπαρχο (διοικητή) της Θεσσαλονίκης, χωρίς να γνωρίζει ότι ο Δημήτριος ήταν χριστιανός. Εκείνος όμως, αντί να τιμά τα είδωλα της ρωμαϊκής εξουσίας, κήρυττε τον Χριστό ανοιχτά, συγκεντρώνοντας γύρω του πολλούς νέους που δίδασκε τη χριστιανική πίστη.

Όταν ο Γαλέριος έμαθε πως ο Δημήτριος ήταν χριστιανός, τον κάλεσε να απολογηθεί και, επειδή εκείνος ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του, τον φυλάκισε στα υπόγεια λουτρά της πόλης. Στη φυλακή τον επισκέφθηκε ο νεαρός μαθητής του Νέστορας, που επρόκειτο να μονομαχήσει με τον ειδωλολάτρη γίγαντα Λυαίο. Ο Δημήτριος τον ευλόγησε λέγοντάς του «και τον Λυαίον νικήσεις και υπέρ Χριστού μαρτυρήσεις». Ο Νέστορας πράγματι νίκησε, αλλά σύντομα θανατώθηκε, όπως και ο ίδιος ο Δημήτριος, ο οποίος λογχίσθηκε μέσα στη φυλακή του το 306 μ.Χ.

Το σώμα του κηδεύτηκε στον τόπο του μαρτυρίου του, όπου αργότερα χτίστηκε ο μεγαλοπρεπής ναός του στη Θεσσαλονίκη. Από τον τάφο του άρχισε να αναβλύζει άφθονο και ευωδιαστό μύρο, γι’ αυτό και αποκαλείται «Μυροβλύτης». Με τα θαύματά του έγινε φύλακας και πολιούχος της πόλης, την οποία θεωρείται ότι έσωσε επανειλημμένα από εχθρικές επιδρομές, λιμούς και λοιμούς.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 26 Οκτωβρίου, την ημέρα που συνέπεσε και με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 – γεγονός που θεωρήθηκε θαυμαστό και θεόσταλτο.

Ακούστε το Απολυτίκιον