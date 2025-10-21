Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα

Ούρσουλα, Ορσαλία

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αβέρκιος, Αβερκία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσιομάρτυρος Ευκράτους, Αγίας Ούρσουλας, Ιερομάρτυρος Σωκράτους πρεσβυτέρου εν Αγκύρα, Ανακομιδή τιμίου Λειψάνου Οσίου Χριστοδούλου εν Πάτμω

Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας

Ο Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας γεννήθηκε γύρω στο 290 μ.Χ. στην κωμόπολη Θαβαθά της Παλαιστίνης, κοντά στη Γάζα, από γονείς ειδωλολάτρες. Διακρίθηκε από νεαρή ηλικία για την οξύνοια και τη φιλομάθειά του. Στάλθηκε να σπουδάσει στην Αλεξάνδρεια, όπου γνώρισε τη χριστιανική διδασκαλία, πίστεψε και βαπτίστηκε. Εκεί άκουσε για τη φήμη και τα θαύματα του Μεγάλου Αντωνίου και πήγε στην έρημο να τον συναντήσει, μένοντας κοντά του για δύο μήνες.

Μετά τον θάνατο των γονιών του, ο Ιλαρίων μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και αποσύρθηκε σε ερημική τοποθεσία κοντά στη Μαϊουμά της Γάζας, όπου αφιερώθηκε στην προσευχή, τη νηστεία και την αυστηρή άσκηση. Ζούσε με ελάχιστη τροφή και πολλές φορές νήστευε για ημέρες, ενώ ντυνόταν με χονδρό τρίχινο ρούχο. Ο Θεός του χάρισε το χάρισμα των θαυμάτων: θεράπευε ασθενείς, έδιωχνε δαιμόνια, έκανε βροχή σε περιόδους ξηρασίας και ενίσχυε τους πονεμένους με τα λόγια και την προσευχή του.

Η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλη την Παλαιστίνη και πλήθος ανθρώπων έτρεχε να τον δει και να λάβει την ευλογία του. Ο ίδιος, για να αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων, ταξίδεψε στη Λιβύη, στη Σικελία και τελικά εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, κοντά στην Πάφο, όπου έζησε τα τελευταία του χρόνια μέσα σε απόλυτη ησυχία και προσευχή. Εκεί παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο περίπου το 371 μ.Χ., σε ηλικία 80 ετών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 21 Οκτωβρίου. Ο Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας θεωρείται θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού στην Παλαιστίνη, πρότυπο ασκητικής ζωής και φωτεινό παράδειγμα πνευματικής αυταπάρνησης και πίστης.

Ακούστε το Απολυτίκιον