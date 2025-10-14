Την τελευταία του πνοή σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Κρήτη και ειδικότερα στο πρανές δρόμου στην Παλαιόχωρα άφησε ένας 47χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.

Όπως μεταδίδει το cretapost, ήταν 10 το βράδυ την Δευτέρα 13/10 όταν ο 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές με κλιμάκιο της πυροσβεστικής να σπεύδει στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του. Μάλιστα, χρειάστηκε κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Μόλις οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν τον άτυχο άνδρα, ο οποίος όμως δεν είχε τις αισθήσεις του.

Διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Μάταια προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, καθώς ο 47χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Τροχαία, η οποία ερευνά την υπόθεση, ενώ το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για τροχαίο δυστύχημα.