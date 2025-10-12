Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Καραολή και Δημητρίου, σε μικρή απόσταση από την Βαρδάρη. Θύμα της επίθεσης ήταν ένας 22χρονος υπήκοος Συρίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρία ομοεθνή του άτομα.

Από την επίθεση, ο 22χρονος τραυματίστηκε στον μηρό διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου και νοσηλεύεται.

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό, κατάφεραν να διαφύγουν αμέσως μετά την πράξη τους. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει επισταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τους.