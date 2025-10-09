Με κεντρικό μήνυμα «Inclusion is in our DNA», το 7ο Diversity in Business Conference που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, αποτέλεσε φέτος σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσε η παρουσίαση της έρευνας «Be Inclusive Survey», η οποία διεξήχθη από τη Focus Bari για λογαριασμό του ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) και παρουσιάστηκε από τη Vice President της Focus Bari, Βαλέρια Τσάμη.

Η έρευνα εξετάζει σε βάθος τις στάσεις, εμπειρίες και αντιλήψεις των εργαζομένων στην Ελλάδα σχετικά με τη διαφορετικότητα και την ισότητα στο επαγγελματικό περιβάλλον, αποκαλύπτοντας τόσο ενθαρρυντικά όσο και ανησυχητικά ευρήματα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

66% των εργαζομένων θεωρούν ότι οι διακρίσεις αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, κυρίως σε ζητήματα αναπηρίας, φύλου και ηλικίας .

των εργαζομένων θεωρούν ότι οι αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, κυρίως σε ζητήματα . 56% δηλώνουν πως έχουν παρατηρήσει περιστατικά διακρίσεων στον χώρο εργασίας τους, ενώ 48% έχουν βιώσει προσωπικά κάποια μορφή αποκλεισμού .

δηλώνουν πως έχουν στον χώρο εργασίας τους, ενώ έχουν . Μόλις 27% των επιχειρήσεων εφαρμόζουν ενεργές πολιτικές Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης (DE&I) .

των επιχειρήσεων εφαρμόζουν . Το 60% των εργαζομένων αναφέρει ότι δεν έχει λάβει ποτέ εκπαίδευση σε ζητήματα διαφορετικότητας.

των εργαζομένων αναφέρει ότι σε ζητήματα διαφορετικότητας. Παράλληλα, το 57% δηλώνει πως μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς του, χωρίς φόβο για πιθανές συνέπειες — ένα θετικό σημάδι που δείχνει τη σταδιακή ενίσχυση του διαλόγου για τη συμπερίληψη στους εργασιακούς χώρους.

Κατά την παρουσίαση της μελέτης, υπογραμμίστηκε ότι, παρότι η κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από τη διαφορετικότητα είναι ισχυρή, η θεσμική και πρακτική εφαρμογή της παραμένει ελλιπής. Η Focus Bari επισημαίνει την ανάγκη για συστηματικές πολιτικές, εκπαιδευτικά προγράμματα και μηχανισμούς παρακολούθησης, ώστε η συμπερίληψη να μετατραπεί από θεωρητική πρόθεση σε πραγματική καθημερινή πρακτική.

Το Diversity in Business Conference, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς από όλη τη χώρα, επιβεβαίωσε και φέτος τον ρόλο του ως βασικό θεσμό προώθησης της ισότητας και της διαφορετικότητας στον επιχειρηματικό κόσμο.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ