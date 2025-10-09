«Επτά χρόνια μαζί, σε μία σχέση που δεν έχει κουραστεί, αλλά συνεχώς δυναμώνει και σφυρηλατείται μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο. Ξεκινώντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας επίσημα στη χώρα μας το 2019, φυσούσε ούριος άνεμος στην Ευρώπη και στον κόσμο, που φούσκωνε τα πανιά μας και δυνάμωνε συνεχώς το κίνημα που πάλευε για σεβασμό της διαφορετικότητας και συμπερίληψη όλων», είπε ο πρόεδρος του ΚΕΑΝ, Σταύρος Μηλιώνης, στο πλαίσιο του συνεδρίου 7ο Diversity in Business Conference: «Inclusion is in our DNA», που διοργανώνεται από το Σωματείο ΚΕΑΝ σε συνεργασία με την BOUSSIAS Events στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Σήμερα, το 2025, και ενώ θα περιμέναμε ο κόσμος να εξελίσσεται, φαίνεται ότι η απλή λογική δοκιμάζεται και βασικές αξίες αμφισβητούνται. Καλούμαστε -ή, καλύτερα, μας καλούν- από την αρχή να επαναπροσδιορίσουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Γι’ αυτό και ήρθε σχεδόν αυθόρμητα το motto του σημερινού μας συνεδρίου: “Inclusion is in our DNA”. Με λίγα λόγια: δεν το συζητάμε, δεν το διαπραγματευόμαστε. Η αποδοχή της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης είναι μονόδρομος -είναι υποχρέωσή μας, είναι η χαρά μας. Έχουν έρθει δύσκολοι καιροί. Οι επιθέσεις εναντίον της κοινωνίας πολιτών, των κινημάτων, αυξάνονται παντού στον κόσμο. Τόσο στις δημοκρατίες -πλήρεις ή ελλιπείς- όσο και στα αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα», τόνισε ο πρόεδρος του ΚΕΑΝ.

«Με κανονιστικούς περιορισμούς, με περικοπή πόρων, με δυσφήμιση, με απόρριψη, αλλά και με βίαιες επιθέσεις και άλλους τρόπους. Όμως, όπως δήλωνε πρόσφατα ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ.Μπ. Πρίτζκερ: “Η τυραννία απαιτεί τον φόβο σας, τη σιωπή σας και τη συμμόρφωσή σας. Η δημοκρατία απαιτεί το θάρρος σας”. Οπότε είναι στο χέρι μας να διορθώσουμε τα πράγματα – και θα τα διορθώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε ΟΛΟΙ εδώ σήμερα. Επιχειρηματικός κόσμος, εκπρόσωποι της πολιτείας, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Είμαστε εδώ γιατί νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο, γιατί πιστεύουμε σε μία καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία, γιατί γνωρίζουμε ότι μόνο έτσι μπορούν οι επιχειρήσεις να εξελιχθούν, ο κόσμος να προοδεύσει».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο Σταύρος Μηλιώνης: «Πολλοί απογοητεύονται, γιατί στερεότυπα, προκαταλήψεις και συμπεριφορές δείχνουν να στέκουν ακόμα, παρ’ όλη την προσπάθεια -και γιατί όχι, την πρόοδο- των τελευταίων ετών. Βιάζονται για την αλλαγή. Μικρός ήθελα όλα να γίνονται πολύ γρήγορα. Βιαζόμουν να μεγαλώσω, να ερωτευτώ… και τώρα βιάζομαι. Στο σχολείο, και αργότερα στο πανεπιστήμιο, στη Φυσική μας δίδασκαν όμως ότι οι σημαντικές μεταβολές, μόνο όταν συντελούνται αργά και σταθερά, μπορούν και κρατούν το σύστημα σε ισορροπία – και έχουν βέβαια μια κάποια αξία. Πλέον, είμαι πεπεισμένος ότι χρειάζεται χρόνος, εκπαίδευση και αλλαγή κουλτούρας, προκειμένου στερεότυπα χρόνων να ξεπεραστούν».

«Τα βασικά ζητήματα της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία και της απρόσκοπτης πρόσβασής τους παντού, παραμένουν. Θα ήμουν άδικος να έλεγα ότι δεν υπάρχει πρόοδος -όμως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Οι φυλετικές και θρησκευτικές διαφορές είναι υπαρκτές και τρέφουν εντάσεις, πολέμους και αδικίες. Αρχίζουμε και κερδίζουμε σιγά-σιγά σε ορατότητα και δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όμως υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν -και ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν. Τα ζητήματα των ατόμων με νευροδιαφορετικότητα μόλις τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται σαν μια φυσική παραλλαγή, και όχι σαν κάτι που χρήζει “διόρθωσης”».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να αλλάξει τα πάντα -και μένει να δούμε προς ποια κατεύθυνση. Σήμερα, θα συζητήσουμε αναλυτικά γι’ αυτό. Πλέον έχει γίνει κατανοητό ότι οι πολιτικές DEI είναι βασικό συστατικό του wellbeing, της καινοτομίας και της εταιρικής ανθεκτικότητας. Οι οργανισμοί που θα επιβιώσουν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς θα είναι όσοι ενσωματώνουν και καλλιεργούν την ψυχολογική ασφάλεια, την πολυφωνία και την ουσιαστική ισότητα. Όσοι δεν βλέπουν το DEI ως ένα ακόμη “κόλπο δημοσίων σχέσεων”, αλλά ως ένα ωφέλιμο φίλτρο μέσα από το οποίο περνάνε τα πάντα: από το leadership και τις προσλήψεις, μέχρι το marketing και τις συνεργασίες. Γιατί το μέλλον των εταιρειών είναι πολυφωνικό, πολυδιάστατο και, πάνω απ’ όλα, ανθρώπινο. Και όσοι είστε εδώ σήμερα, το ξέρετε καλά αυτό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Όπως συνηθίζουμε, θα επιχειρήσω έναν σύντομο απολογισμό για τον χρόνο που πέρασε. Ήταν ένας δύσκολος αλλά εποικοδομητικός χρόνος. Είδαμε τις εταιρείες που υπογράφουν τη Χάρτα Διαφορετικότητας να μεγαλώνουν. Σήμερα, πάνω από 350 επιχειρήσεις είναι μέλη μας, από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Συνεχίσαμε και συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μέσω του “Be Inclusive”, σε συνεργασία με την TACT TMI, με το ενδιαφέρον σας να μεγαλώνει και να ωριμάζει συνεχώς η ιδέα σε όλους ότι η εκπαίδευση σε D&I είναι απαραίτητη για τη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας σεβασμού, ισονομίας και ένταξης. Πλέον έχουμε ήδη τις πρώτες πιστοποιημένες εταιρείες με το Inclusive Workplace, από το ΚΕΑΝ και την Eurocert, για τις επιχειρήσεις που έχουν και εφαρμόζουν πολιτικές D&I. Μία καινοτομία που ξεκίνησε από τη χώρα μας και πλέον εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη».

«Τον Φεβρουάριο διοργανώσαμε το πρώτο “Diversity in Cities” συνέδριο στην Τεχνόπολη και ξεκινήσαμε να έχουμε τους πρώτους Δήμους να υπογράφουν τη Χάρτα. Πλέον, οι μεγαλύτεροι Δήμοι της χώρας είναι μέλη μας και έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε μαζί σε θέματα D&I. Σημαντική η στήριξη του δήμου της Αθήνας και του δημάρχου Χάρη Δούκα -κάτι που θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί. Χαρά μας και τιμή μας που είστε εδώ σήμερα».

Ο Σταύρος Μηλιώνης ανέφερε ότι «το 2025 ξεκινήσαμε και τη λειτουργία του πρώτου ειδησεογραφικού portal ειδικά για θέματα “Diversity and Inclusion: το Diversitynews”, με συνεχή ροή, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο μέλλον, τόσο για την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη. Επισκεφτείτε το, δείτε το, στείλτε μας τα νέα σας και τη δράση σας. Συνεχίσαμε και οργανώσαμε αρκετά Diversity Days, είχαμε για άλλη μία χρονιά έναν καταπληκτικό Μάη… Πόσοι από εσάς ξέρουν το ΚΟΙΝΟ (Μήνας Διαφορετικότητας); Και για πρώτη φορά φέτος, έχουμε την πρώτη έρευνα ειδικά για θέματα D&I στις ελληνικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με τη Focus Bari και την TACK TMI. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε σε λίγο -και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά».

«Όλα αυτά έχουν γίνει εφικτά χάρη στη δική σας σταθερή στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Στήριξη τόσο από τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και από την πολιτεία. Η παρουσία σήμερα της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, που σταθερά βρίσκεται στο συνέδριό μας αλλά και δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια, όσο και της κ. Άννας Ευθυμίου, υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογραμμίζει αυτή τη σχέση και αυτή τη στήριξη. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, έμπνευση και δύναμη παίρνουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πλατφόρμα των Ευρωπαϊκών Diversity Charters, όπου ανήκουμε και συνλειτουργούμε από το 2019. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που έχουμε χαιρετισμό από την Ευρωπαία Επίτροπο, Ms. Hadja Lahbib, European Commissioner for Equality».

«Μαζί μας είναι, βέβαια, και εκπρόσωποι από το πρώτο “Diversity Charter” της Γαλλίας (φέτος γιορτάσαμε τα 20 χρόνια του), καθώς και από το Charter της Ιταλίας, με το οποίο δουλεύουμε μαζί πάνω σε ένα πολύ σημαντικό έργο για τη γυναικεία ενδυνάμωση, το SPEED-FEM. Η Ευρώπη είναι πιστή στις αρχές της Δημοκρατίας και της Ισότητας -και αυτό αποδεικνύεται και σήμερα, με τη συμμετοχή στο πάνελ «Παγκόσμιες Φωνές – Κοινές Αξίες», των πρεσβευτών της Γαλλίας, Ολλανδίας, Γερμανίας και Σουηδίας. Ξεκινώντας στο 1 ο μας συνέδριο, είχα πει ότι η Διαφορετικότητα είναι η μουσική στη ζωή μας. Είναι η κάθε νότα που της δίνει χρώμα. Είναι το σπάσιμο της μονοτονίας -και είναι κάτι που πραγματικά το πιστεύω. Από τότε, συνηθίζω να κλείνω με έναν στίχο που φέρνει μια μουσική. Σκεφτόμουν τι θα μπορούσε να είναι φέτος. Κάτι που να σηματοδοτεί ότι γίνεται κάτι σημαντικό, πως γράφεται ιστορία, κάτι ξεσηκωτικό, κάτι που μας πάει στο φως».

Τέλος, όπως είπε ο ίδιος:

«Από κάπου έρχεται μια μακρινή μουσική

Σε ξεσηκώνει

Θέλεις να βγεις ν’ ακολουθήσεις τη μεγάλη πορεία

Νιώθεις πως γράφεται ιστορία

Έρχονται οι μέρες του φωτός, οι μέρες του φωτός». Έρχονται οι μέρες του φωτός, λοιπόν, και σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ σήμερα.

