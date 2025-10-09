«Η συμπερίληψη δεν είναι κοινωνική επιλογή, δεν είναι ένα θέμα πολιτικής. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. Είναι η ανάγκη που όλοι έχουμε να ανήκουμε κάπου. Σε μια χώρα, σε μια κοινωνία, σε μια οικογένεια, σε έναν εργασιακό χώρο, σε μια παρέα», είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο του συνεδρίου 7ο Diversity in Business Conference: «Inclusion is in our DNA», που διοργανώνεται από το Σωματείο ΚΕΑΝ σε συνεργασία με την BOUSSIAS Events στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Η διαφορετικότητα, από την άλλη, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης. Είναι “ο κοινός μας παράγοντας” αφού είμαστε όλοι διαφορετικοί. Κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Η διαφορετικότητα δεν είναι εξαίρεση. Είναι ο κανόνας. Αν όμως η διαφορετικότητα είναι δεδομένη τότε η συμπερίληψη είναι το “εργαλείο” ενδυνάμωσης προσώπων και κοινωνιών».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: «Από τα πρώτα μας βήματα ως ανθρωπότητα, επιβιώσαμε επειδή ζήσαμε σε κοινότητες. Η βιολογία μάς δίδαξε τη συλλογικότητα. Η ψυχολογία μάς δείχνει ότι η ανάγκη του ανήκειν είναι θεμελιώδης. Και η κοινωνιολογία μας θυμίζει πως οι κοινωνίες που είναι πιο ανοιχτές, πιο συμπεριληπτικές, είναι και οι πιο ανθεκτικές. Για όλους αυτούς τους λόγους, η οικοδόμηση ενός συμπεριληπτικού μοντέλου ανάπτυξης γίνεται μονόδρομος. Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει στους θεσμούς ώστε να είναι πιο συμπεριληπτικοί, να δώσει κίνητρα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συμπεριληπτικές πρακτικές, να δώσει ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους, κυρίως όμως στους πιο ευάλωτους. Η κοινωνία των πολιτών να μεταφέρει την πληροφορία και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες».

«Οι επιχειρήσεις μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις, να δώσουν επίσης ευκαιρίες, να ενδυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους να οικοδομήσουν ένα συμπεριληπτικό χώρο εργασίας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις η συμπερίληψη δεν είναι απλά μια κοινωνική αξία. Είναι στρατηγική που αποδίδει. Έρευνες (Mc Kinsey 2023) αποδεικνύουν ότι εταιρείες με ποικιλία φύλου και ηλικίας έχουν 25% μεγαλύτερη πιθανότητα να ξεπεράσουν τον μέσο όρο κερδοφορίας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 35% όταν ποικιλομορφία του ανθρώπινου δυναμικού είναι και πολιτισμική. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία: οι διαφορετικοί άνθρωποι βλέπουν διαφορετικές λύσεις -κι εκεί ακριβώς γεννιέται η καινοτομία», σημείωσε.

«Η συμπερίληψη είναι επίσης πιο ελκυστική για τις νέες γενιές των εργαζομένων. Έρευνα της Delloitte (2024) δείχνει ότι το 75% των νέων (Millennials, Gen Z) αναζητούν εργοδότες με κουλτούρα αποδοχής, ισότητας και κοινωνικής ευθύνης. Η συμπερίληψη δεν συμβάλλει μόνο στην αύξηση της παραγωγικότητας. Χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης και τα έξω. Καταναλωτές και επενδυτές ενδιαφέρονται για τη διαφάνεια, την ενσυναίσθηση, τις αξίες και την υπευθυνότητα των εταιρειών».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ως παράδειγμα την εταιρεία LEGO, η οποία «όταν άρχισε να σχεδιάζει παιχνίδια χωρίς στερεότυπα φύλου ή αναπηρίας, δεν έκανε απλώς μια ηθική επιλογή -ενίσχυσε τη φήμη της και αύξησε τις πωλήσεις της κατά 17% μέσα σε έναν χρόνο. Επιπλέον η υποχρεωτική σύνδεση της χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων με τα κριτήρια ESG (Environmental – Social – Governance) την οποία έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετατρέπει τη συμπερίληψη σε κριτήριο για πρόσβαση σε πόρους. Για σας τους επιχειρηματίες η συμπερίληψη δεν μετράει ως κόστος συμμόρφωσης. Είναι επένδυση στη βιωσιμότητα και στην ανάπτυξη».

«Κάθε φορά που προσλαμβάνετε χωρίς προκατάληψη, που δίνετε ευκαιρία σε κάποιον με διαφορετική αφετηρία, που κάνετε τον χώρο εργασίας πιο ανοιχτό και ασφαλή, χτίζετε όχι μόνο μια πιο δίκαιη κοινωνία, αλλά και μια πιο ισχυρή οικονομία».

Τέλος, όπως είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: «Από την πλευρά μας, θα εξακολουθούμε να θεσμοθετούμε και να επενδύουμε στην ισότητα και τη συμπερίληψη. Να προωθούμε πολιτικές κατά των διακρίσεων, να ευαισθητοποιούμε την κοινωνία, να εμπνέουμε και να επιβραβεύουμε πρακτικές επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα ως πηγή πλούτου και τη συμπερίληψη ως εργαλείο ανάπτυξης και προόδου. Και όταν το καταλάβει αυτό και ο κόσμος της οικονομίας, τότε η ανάπτυξη παύει να είναι αριθμός. Γίνεται σχέση. Γίνεται δύναμη».