Το 7ο Diversity in Business Conference, που διοργανώνεται από το Σωματείο ΚΕΑΝ σε συνεργασία με την BOUSSIAS Events, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο, υπό τον τίτλο «Inclusion is in our DNA». Το συνέδριο αναδεικνύει τη μοναδικότητα ως θεμέλιο της ανθρώπινης ταυτότητας και τη συμπερίληψη ως καταλύτη κοινωνικής, θεσμικής και οικονομικής προόδου.

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει σε ζητήματα αιχμής, όπως η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με ενσυναίσθηση και χωρίς προκαταλήψεις, η συνύπαρξη διαφορετικών γενεών στον εργασιακό χώρο, με στόχο τη μετατροπή του γενεακού χάσματος σε στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, καθώς και η αναγνώριση των αόρατων αναπηριών και η ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Μέσα από εμπνευσμένες ομιλίες και διαλόγους με εκπροσώπους της Πολιτείας, ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς και κορυφαίους ηγέτες από τον επιχειρηματικό και κοινωνικό τομέα, το συνέδριο προβάλλει τη συμπερίληψη ως στρατηγική προτεραιότητα με μετρήσιμο αποτύπωμα, συνδέοντάς την άμεσα με τους δείκτες ESG, με έμφαση στους άξονες του Social και Governance, προσφέροντας παράλληλα πρακτικά εργαλεία και προτάσεις πολιτικής.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παραστούν σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ άλλων: η Hadja Lahbib, European Commissioner for Equality, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, ο δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, η ambassador of France Laurence Auer, η ambassador of the Kingdom of the Netherlands Barbara van Hellemond, ο board Member της Fondazione Sodalitas και εκπρόσωπος της Diversity Charter Italy Luca Maria Recalcati, η deputy secretary General της Diversity Charter France Élise Moison, η CEO της DESFA Maria Rita Galli, η Ντόρα Οικονόμου, διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης στον ΣΕΒ, και ο παρουσιαστής – δημοσιογράφος Φώτης Σεργουλόπουλος.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη -από την παρουσίαση διεθνών οπτικών για την ένταξη και τις κοινές αξίες έως την ανάλυση των αποτελεσμάτων ερευνών και ποιοτικών δεδομένων που υποστηρίζουν τα προγράμματα DEI. Η διοργάνωση εστιάζει στον ρόλο της ηγεσίας στη δημιουργία συμπεριληπτικών εταιρικών κουλτούρων και αναδεικνύει επιτυχημένα παραδείγματα ενσωμάτωσης ατόμων με αόρατες αναπηρίες. Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στη διαγενεακή συνεργασία στον εργασιακό χώρο, καθώς και στην ηθική διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, διερευνώντας τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της στην προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης.

Η εμπειρία του συνεδρίου θα εμπλουτιστεί με τη συμμετοχή ενός καινοτόμου ρομπότ με συναισθήματα, το οποίο «χαμογελά» και αλληλεπιδρά με το κοινό, προσφέροντας μια ξεχωριστή διάσταση στη συζήτηση για την τεχνολογία και την ενσυναίσθηση. Το ρομπότ αυτό μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υποστήριξη παιδιών με αναπηρία, αποδεικνύοντας στην πράξη πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο ένταξης και επικοινωνίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστεί εκτενής έρευνα, που αναμένεται να αφήσει το δικό της σημαντικό αποτύπωμα, φωτίζοντας τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές της διαφορετικότητας στον χώρο των επιχειρήσεων.

Το 7ο Diversity in Business Conference αποτελεί πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου και σχεδιασμού δράσεων, προβάλλοντας ότι η συμπερίληψη δεν είναι μόνο ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη και οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων -ειδικά σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και τεχνολογικών μετασχηματισμών. Η διοργάνωση ενισχύει τη συνειδητοποίηση ότι η ορατότητα, ο σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πολιτική ενσωμάτωσης συνιστούν θεμέλια για ένα υγιές, ασφαλές και καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο των δράσεων της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην προώθηση της ισότητας, της ένταξης και της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Η Χάρτα ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019 και υλοποιείται από το ΚΕΑΝ. Σήμερα, περισσότερες από 350 εταιρείες, φορείς και οργανισμοί στη χώρα μας -που απασχολούν πάνω από 100.000 εργαζομένους- έχουν υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας, ενσωματώνοντας στις καθημερινές τους πρακτικές πολιτικές ουσιαστικής ισότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας. Τη διοργάνωση του συνεδρίου στηρίζουν ως χορηγοί οι εταιρείες Cosmote, AB Βασιλόπουλος, Eurolife FFH, NN Hellas, EY, Αθηναϊκή Ζυθοποιία και NOVA ICT, που με τη συμμετοχή τους επιβεβαιώνουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ανοιχτού, συμπεριληπτικού και δίκαιου για όλους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Παράλληλα, την κάλυψη του συνεδρίου έχουν αναλάβει κορυφαία μέσα ενημέρωσης, όπως το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αθήνα 9.84, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, το Newsbeast.gr, το Mad Radio 106.2, το Mad TV και το diversitynews.eu.