«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων), που μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως είναι η διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στο πλαίσιο του συνεδρίου 7ο Diversity in Business Conference: «Inclusion is in our DNA», που διοργανώνεται από το Σωματείο ΚΕΑΝ σε συνεργασία με την BOUSSIAS Events στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Στον δήμο Αθηναίων, δεν θεωρούμε τη διαφορετικότητα πρόβλημα προς διαχείριση, αλλά κινητήρια δύναμη. Είναι αυτό που κάνει μια ομάδα, μια επιχείρηση, μια πόλη να εξελίσσεται. Όταν οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να κρύβουν την καταγωγή, τη σεξουαλική ταυτότητα, την αναπηρία και το παρελθόν τους για να βρουν δουλειά ή για να επιβιώσουν στον χώρο εργασίας τους, γίνονται πιο αποδοτικοί, προχωρούν μπροστά και μαζί τους προχωράμε όλοι».

Όπως είπε ο Χάρης Δούκας «αυτή την πεποίθηση την έχουμε κάνει πράξη. Είμαστε από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα που υπογράψαμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας. Στόχος μας η προώθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας για τους πάνω από 6.500 εργαζόμενους που απασχολούμε. Με την ελπίδα ότι το παράδειγμά μας θα ακολουθήσουν κι άλλοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανώσαμε τον Φεβρουάριο το 1 ο Συνέδριο Διαφορετικότητας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

«Η προσβασιμότητα και η εργασιακή συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές μας. Η Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων προσλαμβάνει ανάπηρους εργαζόμενους. Ενώ με το πιλοτικό πρόγραμμα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους στον δήμο Αθηναίων για το πώς θα συμβάλλουν στην αποδοχή κι εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία», σημείωσε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι «έπειτα από πέντε χρόνια, επαναλειτουργεί το Job Center του δήμου Αθηναίων. Μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης και διασύνδεσης με επιχειρήσεις, δίνουμε πραγματικές ευκαιρίες σε αστέγους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, απεξαρτημένους από ουσίες, αποφυλακισμένους πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, με το πρόγραμμα “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”, τουλάχιστον 82 άστεγοι έχουν βρει δουλειά μέχρι σήμερα».

Τέλος, ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι «η αξιοπρέπεια ξεκινά από τη δουλειά, από το να έχεις θέση, ρόλο, προοπτική. Και η δική μας Αθήνα είναι μία πόλη, χωρίς αποκλεισμούς, όπου κανείς δεν μένει πίσω. Μια πόλη όπου η διαφορετικότητα δεν γίνεται απλώς αποδεκτή, αλλά είναι αυτονόητη».