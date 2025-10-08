Εξηγήσεις για την επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους που σημειώθηκε χθες, ανάμεσα σε κατοικίες, εντός του χωριού Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, έδωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. «Εδώ τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα και συγκεκριμένα οι έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα συναντούν τα γεωδυναμικά φαινόμενα», είπε ο κ. Λέκκας.

«Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο. Εκδηλώνεται κατά καιρούς σε όλη τη ζώνη, από το Αιτωλικό μέχρι και την Αμφιλοχία», τόνισε, εξηγώντας πως στην περιοχή εμφανίζονται πετρώματα, όπως ο γύψος, που διαβρώνονται εύκολα, γεγονός που επιτείνει την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων.

Μπορεί στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας, ο κρατήρας να μην προκάλεσε ζημιές στα γειτονικά σπίτια, ωστόσο, σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής σε παρόμοιες περιπτώσεις παραμένει μεγάλη.

Ο γνωστός καθηγητής εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως η δυνατότητα ανίχνευσης και πρόληψης τέτοιων φαινομένων σε μεγάλη κλίμακα είναι δύσκολη και απαιτεί σημαντικούς πόρους.

«Εάν παρατηρηθούν ρωγμές σε κτίρια, πεζοδρόμια ή δρόμους, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει την έναρξη του φαινομένου», είπε, συμπληρώνοντας πως καλό είναι αυτές τις ημέρες οι κάτοικοι να ελέγχουν για τέτοιες ενδείξεις.