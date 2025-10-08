Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 08/10 σε κατοικία στον Βαρνάβα Αττικής, υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμη άγνωστες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά προτού επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

Το περιστατικό ερευνάται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.