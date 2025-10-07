Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 14.116 θέσεις μαθητείας για το Μεταλυκειακό έτος 2025-2026, αύξηση περίπου 27% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., προσφέροντας συνδυασμό «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» και «Εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας» για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

Φέτος, 271 φορείς του Δημόσιου Τομέα προσέφεραν 3.917 θέσεις, ενώ από τον Ιδιωτικό Τομέα συμμετείχαν 6.256 επιχειρήσεις, διαθέτοντας συνολικά 10.199 θέσεις μαθητείας. Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ανέρχεται στις 14.116, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με την περίοδο 2024 -2025.

Η συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς το 72% των θέσεων προέρχεται από επιχειρήσεις, γεγονός που καταδεικνύει την έμπρακτη στήριξή τους στον θεσμό. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η προσφορά θέσεων από τον ιδιωτικό τομέα κατέγραψε αύξηση 40% σε σχέση με πέρυσι.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θέσεων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2025-2026, επιβεβαιώνει ότι η Μαθητεία – ένας θεσμός στον οποίο επενδύουμε πολλά ως Υπουργείο Παιδείας – έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Με πάνω από 14.000 διαθέσιμες θέσεις, αύξηση 27% σε σχέση με πέρυσι, και με τον ιδιωτικό τομέα να καλύπτει το 72% αυτών καταγράφοντας αύξηση 40%, αποδεικνύεται ότι αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό κανάλι σύνδεσης των νέων μας με την αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, με την πρόσφατη αύξηση χρηματοδότησης που εγκρίναμε κατά 57,1 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 182,1 εκατ. ευρώ, αναγνωρίζουμε έμπρακτα τον κρίσιμο ρόλο του θεσμού. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την Επαγγελματική Εκπαίδευση, δίνοντας στα παιδιά μας ουσιαστικές δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές. Η Μαθητεία ήρθε για να μείνει και να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο».