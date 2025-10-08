Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αβραάμ, Αβραμία

Λωτ, Λοτ

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων

Οσία Πελαγία

Η Οσία Πελαγία έζησε τον 5ο αιώνα στην Αντιόχεια και ανήκε αρχικά στην τάξη των ελαφρών γυναικών, καθώς ασκούσε το επάγγελμα της πόρνης. Η ζωή της ήταν βουτηγμένη στην ακολασία και την αμαρτία, αλλά σε μια χριστιανική σύναξη άκουσε το θερμό κήρυγμα του επισκόπου Νόννου, το οποίο συγκλόνισε τη συνείδησή της και τη διέγειρε σε βαθιά μετάνοια. Αποφασισμένη να αλλάξει ζωή, πούλησε τα κοσμήματά της και τα χρήματα τα μοίρασε στους φτωχούς, βαπτίστηκε και αργότερα έζησε με σκληρή άσκηση στα Ιεροσόλυμα μέχρι το τέλος της ζωής της. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 8 Οκτωβρίου, θεωρώντας την παράδειγμα ειλικρινούς μετανοίας και πνευματικής αναγέννησης.

