Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και σήμερα στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα κυκλοφορίας τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Ειδικότερα, προς Αεροδρόμιο, η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά. Αντίστοιχα, στο τμήμα από τον κόμβο Δημοκρατίας έως την Κηφισίας, ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 λεπτών, προκαλώντας ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η εικόνα είναι παρόμοια. Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά στο τμήμα από την Ανθούσα έως την Κηφισίας, ενώ 5 έως 10 λεπτά καταγράφονται στις εξόδους προς Λαμία και Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' από Ανθούσα έως Κηφισίας,

5'-10' στις εξόδους προς Λαμία και προς Πειραιά. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 3, 2025

