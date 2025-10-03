Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ήταν ένας από τους πρώτους Αθηναίους που ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Οκτωβρίου ως πολιούχος της Αθήνας και προστάτης των δικαστικών και του δικαστικού σώματος.

Γεννήθηκε στην Αθήνα γύρω στο 10 π.Χ. από αριστοκρατική οικογένεια και διακρίθηκε για τη μόρφωση και τη φιλοσοφική του κατάρτιση. Ήταν μέλος του ανώτατου δικαστηρίου του Αρείου Πάγου σε μια εποχή όπου η ειδωλολατρία κυριαρχούσε στην πόλη.

Η στροφή του προς τη χριστιανική πίστη σημειώθηκε μετά το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, μαρτυρεί ότι παρακολούθησε το υπερφυσικό σκοτάδι που απλώθηκε στη γη κατά τη Σταύρωση του Χριστού, γεγονός που τον συγκλόνισε βαθιά και τον προετοίμασε πνευματικά. Βαπτίσθηκε χριστιανός το 52 μ.Χ. μαζί με την οικογένειά του και αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων (κεφ. 17, στ. 34) ως ένας από όσους πίστεψαν μετά το κήρυγμα του Παύλου.

Ο Διονύσιος διαδέχθηκε τον Άγιο Ιερόθεο στον επισκοπικό θρόνο των Αθηνών και υπηρέτησε με ζήλο ως πρώτος επίσκοπος της πόλης. Ταξίδεψε επίσης στα Ιεροσόλυμα, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει την Παναγία, της οποίας την παρουσία χαρακτήρισε μοναδική και θεϊκή.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Διονύσιος υπέστη μαρτυρικό θάνατο—αποκεφαλισμός—ενώ κήρυττε το Ευαγγέλιο και δεν έπαυσε να ενθαρρύνει τους χριστιανούς μέχρι τέλους. Η προσφορά και το παράδειγμά του έμειναν ως φωτεινό πρότυπο όχι μόνο για τους δικαστικούς αλλά και για ολόκληρη την Εκκλησία.

Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Οκτωβρίου και η προσωπικότητά του, συνδυασμός σοφίας, δικαιοσύνης και πίστης, έμεινε ως διαχρονικό σύμβολο των αρετών αυτών.

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της πόλης των Αθηνών και της ορθόδοξης παράδοσης, με συνεχή τιμή και σεβασμό από πιστούς και μη.

