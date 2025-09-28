Σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., καθώς στην πλατεία Συντάγματος είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Σύνταγμα, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας, νέα κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι αναφέρει ότι «η απεργία πείνας είναι υπόθεση όλων μας», ζητά «οξυγόνο και δικαιοσύνη στους αγώνες μας» καθώς και «να γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματά του».