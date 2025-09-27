Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο καιρικό δελτίο που είχε εκδοθεί από την Παρασκευή, σε έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, καθώς ξεκίνησε από αργά τη νύχτα του Σαββάτου η κακοκαιρία, που φέρνει έντονα φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το αναβαθμισμένο, Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27/9), μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28/9):

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Ήχησε το 112 σε 10 περιοχές -Kίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

Νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, ‘Άρτας και Πρέβεζας προειδοποιώντας τους για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από σήμερα το βράδυ έως και το βράδυ της Κυριακής, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε:

«Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 28/09/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Χάρτης με τις περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Τις αμέσως επόμενες ώρες αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Σε χάρτη που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα αύριο, Κυριακή. Εξάλλου, από τις αρχικές προβλέψεις είχε καταστεί σαφές πως η Κυριακή θα αποτελέσει την ημέρα κορύφωσης της κακοκαιρίας, η οποία κινείται προς την Ελλάδα από τη νότια Ιταλία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του, οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο είναι το κεντρικό Ιόνιο –με έμφαση στα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη– καθώς και η δυτική ηπειρωτική χώρα, ιδιαίτερα η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Ηλεία.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του σχετικά με την κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά, κάνει λόγο «για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα». Όπως τονίζει «θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

«Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα, διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», καταλήγει.

"Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…"Καλό μεσημέρι!⚠️Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή… Posted by Γιώργος Τσατραφύλλιας on Friday, September 26, 2025

Για «ακραία επικίνδυνο καιρό», προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.



Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος του OPEN «από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής».

ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣΤο προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή… Posted by Klearhos Marousakis on Thursday, September 25, 2025

Ο μετεωρολόγος του Star και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη μεταβολή του καιρού προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές «σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά. Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου. Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες».