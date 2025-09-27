Μεγάλη προσοχή συνιστούν οι αρχές στους κατοίκους περιοχών της Δυτικής Ελλάδας, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει το Ιόνιο από το βράδυ του Σαββάτου έως και την Κυριακή.

Το απόγευμα του Σαββάτου εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα επερχόμενα έντονα φαινόμενα.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το βράδυ της Κυριακής, οπότε και αναμένεται να κορυφωθεί η κακοκαιρία.