Ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακάλυψη νεκρών ζιφιών (Ziphius cavirostris) στη νότια ακτή της Κρήτης μέσα σε μία ημέρα.

Πρόκειται για ένα προστατευόμενο είδος θαλάσσιου θηλαστικού που ανήκει στην οικογένεια των φαλαινοειδών και εξοκέλλει πιο συχνά στις ακτές, παρά το γεγονός ότι προτιμά τα βαθιά νερά του πελάγους. Οι ζιφιοί εκβράστηκαν σε παραλίες του Κερατόκαμπου και, συγκεκριμένα, στις Καλλιβρέχτη και Άρβη.

Η πρώτη φάλαινα, μήκους περίπου 2,5 με 3 μέτρα, εντοπίστηκε στην περιοχή Μονομπούκα. Λίγο αργότερα, δεύτερος ζιφιός ξεβράστηκε στον Καλλικοβρέχτη, ενώ τρίτος βρέθηκε κοντά στην ίδια περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές Αρχές, ενώ ειδοποιήθηκε και ο οργανισμός κτηνιάτρων «ΑΡΙΩΝ», που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν θαλάσσια θηλαστικά.

Νεκρή φάλαινα στον ΚερατόκαμποΠιθανόν πρόκειται για "Ζιφιό"Με κινητοποίηση κατοίκων και του ΠΣ Κερατοκάμπου-Καψαλών "Η Βίγλα" ενημερώθηκαν οι αρχές για το νεκρό φαλαινοειδέςΕΞΕΛΙΞΗ: Αναφορά για άλλες δύο (μια μάλλον ζωντανή) ανάμεσα στα Τέρτσα με το Μύρτος και άλλη μια νεκρή στην Άρβη❗️Σύνδεσμος στα σχόλια Posted by viannitika.gr on Thursday, September 25, 2025

Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως βρέθηκαν συνολικά τέσσεροι ζιφιοί -τρεις νεκροί κι ένας ζωντανός-, ενώ ο «ΑΡΙΩΝ» αναφέρει πως όλα τα ζώα «είτε εκβράστηκαν νεκρά είτε κατέληξαν μετά την εκθαλάσσωση τους. Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου καθώς επίσης, πάρθηκαν δείγματα για περαιτέρω αναλύσεις».

«Επίσης, ο “ΑΡΙΩΝ” σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία διερευνούν για γεγονότα που τυχόν να συμβάλουν στο συγκεκριμένο μαζικό εκβρασμό», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

⚠️ Μαζικός Εκβρασμός Ζιφιών, στην νοτιοανατολική Κρήτη, 25/09/2025 Ο μαζικός εκβρασμός των Ζιφιών του είδους Ziphius… Posted by ARION on Thursday, September 25, 2025

Η οργάνωση κάλεσε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο, να μην πλησιάζει τα ζώα για λόγους υγείας και να βασίζεται αποκλειστικά σε επίσημες ανακοινώσεις.

Ο ζιφιός θεωρείται ζώο με αυξημένη νοημοσύνη, καθώς οι πολύπλοκες συμπεριφορές του –όπως οι μεγάλης διάρκειας καταδύσεις, οι συγχρονισμένες βουτιές σε κοινωνικές ομάδες και η ευαισθησία του στους ήχους σόναρ –υποδηλώνουν υψηλή ευφυία και προσαρμογή στο ακραίο περιβάλλον του. Η ικανότητά του να πλοηγείται σε τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις και να βρίσκει τροφή σε εξαιρετικά μεγάλα βάθη δείχνει επίσης εξελιγμένες γνωστικές ικανότητες.

Το στρατιωτικό σόναρ είναι παγκοσμίως γνωστό ως απειλή για το είδος αυτό, καθώς οι ζιφιοί κινδυνεύουν από τις στρατιωτικές ασκήσεις.

Το σόναρ αποτελεί κίνδυνο για τους ζιφιούς, καθώς οι ήχοι του –ιδιαίτερα το σόναρ μεσαίων συχνοτήτων– μπορούν να προκαλέσουν ακραίες συμπεριφορικές αντιδράσεις, κάνοντάς τους να ανεβαίνουν απότομα στην επιφάνεια μετά από βαθιές καταδύσεις. Αυτή η ανώμαλη άνοδος οδηγεί σε νόσο αποσυμπίεσης (νόσος των δυτών) ή σε αεροεμβολές στο σώμα τους, με αποτέλεσμα μαζικούς εκβρασμούς και θανάτους. Η ευαίσθητη φύση των ζιφιών, οι βαθιές καταδύσεις και οι ιδιόμορφες συνήθειές τους τα καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτούς τους ανθρωπογενείς ήχους.

Φωτογραφίες: Viannitika