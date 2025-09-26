Στο πένθος βυθίστηκε για ακόμη μια φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, η οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ, εξαιτίας οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Σύμφωνα με το flamis.gr η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς σήμερα το πρωί κατέληξε και ο πατέρας του, Θανάσης Παυλάκης, σε ηλικία 77 ετών.

Ο 77χρονος αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, ωστόσο φαίνεται πως η απώλεια του γιου του ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική. Την περασμένη Κυριακή, μόλις δύο ημέρες μετά την κηδεία του Γιώργου, εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου λόγω εγκεφαλικού. Σήμερα έγινε γνωστό ότι δεν κατάφερε να ανακάμψει και κατέληξε.