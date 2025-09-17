Θλίψη έχει προκαλέσει στην οικογένεια του ΑΝΤ1 αλλά και της τηλεόρασης γενικά, ο ξαφνικός θάνατος του καμεραμάν του σταθμού στη Δυτική Ελλάδα, Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή και κατέληξε στα 54 του χρόνια.

Ο οπερατέρ του ΑΝΤ1 βρισκόταν στη Φωκίδα και σε ζωντανή σύνδεση έκανε ρεπορτάζ μαζί με δημοσιογράφο για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου. Στο δρόμο προς το Λοιδορίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε διαφορετικά οχήματα με τον δημοσιογράφο, του έκανε νόημα ότι δεν αισθάνεται καλά.

Σύμφωνα με το thebest, ο δημοσιογράφος και ο οπερατέρ σταμάτησαν τα αυτοκίνητα και κάλεσαν γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος Παυλάκης συνήλθε αρχικά, ο γιατρός τον ρώτησε αν έχει σάκχαρο και εκείνος απάντησε θετικά.

Το συνεργείο συνέχισε την πορεία του μέχρι το κέντρο Υγείας Λοιδορικίου, στου οποίου το προαύλιο υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Ο Γιώργος Παυλάκης μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ τρεις γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ για 45 λεπτά, όμως δυστυχώς ήταν αργά.

Ο Γιώργος Παυλάκης ήταν πατέρας δύο παιδιών και καταγόταν από το Μεσολόγγι.