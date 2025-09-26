Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26/09 στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Άργος Ορεστικό με το Χιλιόδεντρο Καστοριάς.

Μοτοσικλέτα με δύο άνδρες, περίπου 35 ετών, εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να τραυματιστούν σοβαρά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Διερχόμενα οχήματα εντόπισαν τους τραυματίες και ενημέρωσαν τις αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Καστοριάς για να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση και των δύο ανδρών κρίνεται σοβαρή. Ο ένας, με βαρύτατα τραύματα, διασωληνώθηκε άμεσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και πρόκειται να διακομισθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Αν και δεν επιβεβαιώνεται εμπλοκή άλλου οχήματος, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός της μοτοσικλέτας να έχασε τον έλεγχο λόγω έντονου φωτισμού από διερχόμενο όχημα.

Σημειώνεται ότι οι δύο αναβάτες δεν φορούσαν κράνος κατά τη στιγμή του ατυχήματος, παρόλο που εντοπίστηκε ένα κράνος πεσμένο κοντά στο σημείο της πτώσης.