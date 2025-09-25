Μετά από μια δύσκολη νύχτα κατά την οποία έλαβε σωτήριες πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Λέρου, ο επιχειρηματίας Ali Sabancı, ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines, προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά ύψους 115.000 ευρώ στο Κρατικό Θεραπευτήριο – Νοσοκομείο Λέρου (ΚΘΛ). Η δωρεά, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΘΛ, θα καλύψει την προμήθεια ενός σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού χειρουργείου, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής.

Ο επιχειρηματίας τραυματίστηκε άσχημα μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε με το σκάφος του όταν έπεσε στα βράχια το καλοκαίρι του 2023.

«Ευγνωμοσύνη» για τη νύχτα που σώθηκε

Ο κ. Sabancı εξέφρασε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου για την κρίσιμη συμβολή τους εκείνη τη δύσκολη νύχτα, όταν του παρασχέθηκαν οι πρώτες, σωτήριες ιατρικές φροντίδες.

Όπως αναφέρει το lerosnews ιδιαίτερη μνεία έγινε στον χειρουργό κ. Γεώργιο Κρασονικολάκη, που, όπως αναφέρεται, έδωσε «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

«Μας σώσατε τις ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το sigmalive.

Ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά

Μέσω του καλού φίλου του νησιού Mehmet Baser, σήμερα στο γραφείο του Διοικητή του ΚΘΛ κ. Σταμάτη Καρδάση, διευθετήθηκαν τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα, ώστε η δωρεά να υλοποιηθεί άμεσα και να προχωρήσουν οι σχετικές προμήθειες. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης αναμένεται να υπερβεί τις 115.000 ευρώ.

Ο ίδιος ο κ. Sabancı και τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας βιώσει μια τραυματική εμπειρία που, όπως τονίζουν, δεν πρόκειται να ξεχάσουν.