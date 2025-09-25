Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο Πάνος Ρούτσι, που έχει ξεκινήσει απεργία πείνας εδώ και περισσότερες από δέκα ημέρες, είναι ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη. Μέσα από αυτή την κινητοποίηση, διεκδικεί την ικανοποίηση του αιτήματός του για την εκταφή της σορού του παιδιού του.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο άγαλμα Βενιζέλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.