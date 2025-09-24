Ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης στην Χάλκη Λάρισας και πιο συγκεκριμένα λίγο πριν τις 6 μ.μ., με έναν άνδρα γύρω στα 50 να χάνει τη ζωή του ενώ εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο.

Όπως αναφέρει το larissanet, όλα έγιναν όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και κάτω από αδιευκρίνιστες έως αυτή την ώρα συνθήκες, έχασε το έλεγχο αλυσοπρίονου που κρατούσε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Μάλιστα το κόψιμο ήταν στο μηριαίο νεύρο και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή. Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και τον παρέλαβαν με τον άνδρα να καταλήγει λίγη ώρα αργότερα.