Ακυρώθηκε το προγραμματισμένο σημερινή δρομολόγιο του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» από Πειραιά για Ρόδο, μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο ναυτεργάτη.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής εγκλωβίστηκε, υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries σε ανακοίνωσή τους εκφράζουν τη συντριβή και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου τους, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.