Στο νέο ξεκίνημα του ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ, που έχει ως στόχο να δράσει προς όφελος του τελικού χρήστη του σιδηροδρόμου, αναφέρθηκε ο Γιώργος Ιωάννου, πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025 και στο πάνελ με θέμα «Οδικά ή έργα σε Μέσα Σταθερής Τροχιάς; Ποιο είναι το μέλλον των δημοσίων έργων;».

Όπως είπε ο ίδιος, με την ολοκλήρωση εργολαβιών και την ενσωμάτωση συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας τίθενται οι βάσεις για ένα ασφαλές και διαλειτουργικό δίκτυο που θα συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων.

«Η συντόμευση του χρόνου στα δρομολόγια που συνδέουν Αθήνα – Θεσσαλονίκη, θα επέλθει με την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ERTMS/ETCS», ανέφερε ο Γιώργο; Ιωάννου.

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε ο ίδιος: «Μέσα στο β’ τρίμηνο του 2026 ξεκινά η σταδιακή έναρξη λειτουργίας του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS σε όλο το εύρος του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από βραδυπορίες, μονές γραμμές και επομένως θα μπορέσουμε να έχουμε μείωση χρόνου στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη».

Καταλήγοντας, στάθηκε στο θέμα της χωρητικότητας στον σιδηρόδρομο, αναφέροντας ότι «δεν αφορά μόνο το επιβατικό κοινό και το εμπόριο, καθώς τα εμπορευματικά τρένα αποτελούν τη βασική πηγή μετεξέλιξης του σιδηροδρόμου σε ένα δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς τον σιδηρόδρομο δεν μπορεί να υπάρξει διαμετακομιστικό εμπόριο».

