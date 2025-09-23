Απεργία πείνας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, που ζητά την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, αποφάσισε να κάνει μία 60χρονη από την Πάτρα. «Έτσι μου υπαγόρευε η ηθική μου», τόνισε η κ. Τσαλαμιδά, η οποία είναι πλέον το τρίτο άτομο που κάνει απεργία πείνας μπροστά στη Βουλή μαζί με τον Πάνο Ρούτσι και τον κύριο Δημήτρη από το Αίγιο.

«Μου φώναζε η φωνή της συνείδησής μου μέσα ότι πρέπει να είμαι δίπλα του. Δεν μπορεί να τραβήξει αυτόν τον αγώνα μόνος του χωρίς υποστήριξη. Δεν θα αισθανόμουν καλά με τον εαυτό μου εάν δεν το έκανα» επεσήμανε.

«Η εκταφή είναι δικαίωμα του γονιού. Θα έπρεπε ο εισαγγελέας να έχει δώσει την άδεια. Δεν υπάρχει νομικό έρεισμα στην άρνησή του» επεσήμανε μιλώντας στην εκπομπή KontraView.

Η κα Τσαλαμιδά δήλωσε πως θα μείνει όσο αντέξει μαζί με τους απεργούς πείνας αναφέροντας πως η επόμενη εβδομάδα για τον Πάνο Ρούτσι γνωρίζει ότι είναι κρίσιμη.

«Ήρθα ως πολιτής που βλέπει μία αδικία και δεν μπορεί να τη δεχτεί. Έχω ένα παιδί και το συμβουλεύει να φύγει από τη χώρα να γλιτώσει» δήλωσε.

«Αυτά τα παιδιά ήταν παιδιά μας» είπε μιλώντας για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

«Επειδή παρακολουθώ στενά το θέμα των Τεμπών και έχω πάρα πολύ θυμό μέσα μου, θεώρησα ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα του» επεσήμανε.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον Πάνο Ρούτσι ή τον άλλο απεργό πείνας από το Αίγιο λέγοντας: «Όχι, όχι, χθες γνωριστήκαμε. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι σε κάτι, παρά μόνο στον αγώνα αυτόν που κάνει, που είναι απόλυτα δίκαιος».