Η Μαρία Καρυστιανού στέκεται δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε μια φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, τον αγκάλιασε ζεστά και εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, τονίζοντας πως είναι αδιανόητο ένας γονιός, που έχει ήδη θάψει το παιδί του, να αναγκάζεται να καταφύγει σε απεργία πείνας, ρισκάροντας την ίδια του τη ζωή, για να διεκδικήσει το αυτονόητο δικαίωμα της εκταφής.

«Πείτε μου για μια χώρα στην Ευρώπη στην Αμερική που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην εκταφή. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εκταφή και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει. Πρώτον και δεύτερον και πιο σημαντικό δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και μόνο για αυτό τον λόγο έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως η εκταφή.

Και όχι μόνο να γίνει εκταφή στη συνέχεια να μας δώσουν εξηγήσεις η κυρία Αδειλίνη, γιατί ο κύριος Μπακαϊμης, γιατί ο κύριος Φλωρίδης, γιατί ο κύριος Τσόκας δεν θέλουν την εκταφή», είπε αρχικά για να συνεχίσει: «Ο Σύλλογος έχει στείλει δελτίο τύπου διαμαρτυρίας σε όλους τους Ευρωβουλευτές στην PETI, που είναι για το κράτος δικαίου. Έχουμε στείλει στον Επίτροπο για την Δικαιοσύνη. Έχουμε στείλει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στον Πρόεδρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όλοι τους θα λογοδοτήσουν για αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσες μέρες και το υπουργείο δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος να μην έχουν κάνει τίποτα. Τι είμαστε; Αναλώσιμοι; Να μην έχουμε φωνή; Δεν μας αξίζει αυτό».