Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στις Μοίρες του Δήμου Φαιστού, όταν ένα τρίχρονο παιδί τραυματίστηκε αφού παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του ίδιου του πατέρα του, τη στιγμή που εκείνος έκανε όπισθεν.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θλάση στον πνευμοθώρακα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακομιδή του μικρού αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων υπό αναπνευστική υποστήριξη. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, οι γιατροί παρακολουθούν στενά την υγεία του, ενώ η γενική του εικόνα κρίνεται σταθερή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti, ο πατέρας φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του παιδιού πίσω από το όχημα, με αποτέλεσμα να το χτυπήσει καθώς έκανε όπισθεν.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν πρώτοι στο σημείο ανέφεραν ότι το παιδί είχε επικοινωνία και κινητικότητα, κάτι που αρχικά θεωρήθηκε ενθαρρυντικό. Ωστόσο, η περαιτέρω αξιολόγηση από τους γιατρούς ανέδειξε την ανάγκη για πιο εξειδικευμένη νοσηλεία.