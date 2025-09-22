Μια απίστευτη καταγγελία που αφορά διαγνωστικό κέντρο έφερε στο «φως» το πρωί της Δευτέρας 22/9 το Mega. Το εν λόγω κέντρο δεν δέχτηκε το παραπεμπτικό για απλό υπέρηχο γιατί είχαν μόνο τον πιο εξελιγμένο.

«Στα ιδιωτικά τα ραντεβού πολύ σπάνια είναι εντός του μηνός. Εάν πληρώσεις υπάρχει πιο κοντά», επεσήμανε στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Ορέστης Γκλαβάς αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην Πάτρα.

«Και στον υπέρηχο μαστού και στις ακτινογραφίες η πάγια απάντηση από τα περισσότερα διαγνωστικά είναι ότι εμείς κάνουμε την ψηφιακή ακτινογραφία ή τον υπέρηχο ABUS, που είναι πιο εξελιγμένος και αμφότερα δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Τα ραντεβού στο δημόσιο είναι είδος υπό ανεπάρκεια» συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή η κα Ελένη ανέφερε στο MEGA πως όταν ζήτησε ραντεβού για υπέρηχο μαστού στο νοσοκομείο της Βέροιας, το επόμενο διαθέσιμο ραντεβού ήταν στις αρχές του 2026.

«Έγινε η μαστογραφία και σε δύο εβδομάδες βγήκαν τα αποτελέσματα. Έπειτα προτείνεται υπέρηχος. Όταν είπα ότι θέλω να κλείσω ραντεβού και μου είπαν ότι από τον Φεβρουάριο του 2026 και μετά έχει ραντεβού. Όλος ο νομός εξυπηρετείται στη Βέροια. Αναγκαστικά με το παραπεμπτικό που είχα τηλεφώνησα σε δύο διαγνωστικά, ο ένας δεχόταν το παραπεμπτικό και 50 ευρώ», είπε.

Στο MEGA μίλησε και ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, υπογραμμίζοντας ότι το ΕΣΥ πάσχει από σοβαρές ελλείψεις κι όταν δεν υπάρχουν ακτινολόγοι και μικροβιολόγοι, προκειμένου να γίνουν οι εξετάσεις, τότε τα μηχανήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να υπάρχει τεράστια αναμονή.