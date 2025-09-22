Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ζωγραφιά

Λουίζα, Λοΐζος

Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος

Πολυξένη, Ξένη, Ξένια

Ραΐς, Ραΐδα

Ίρις, Ίριδα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη, Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης

Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός

Ο Άγιος Φωκάς, Επίσκοπος Σινώπης του Ευξείνου Πόντου, υπήρξε μία λαμπρή και θαυματουργή φυσιογνωμία της πρώιμης Εκκλησίας, που αναδείχθηκε ως πρότυπο αγάπης, ταπεινότητας και μαρτυρίας για τον Χριστό. Γεννήθηκε στη Σινώπη από τους ευσεβείς γονείς Πάμφυλο και Μαρία και από πολύ μικρός ξεχώριζε για τη βαθιά του πίστη, την εσωτερική καθαρότητα και την αδιάλειπτη αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, ακολουθώντας το ευαγγελικό παράγγελμα: «Ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει» («Εκείνος που αγαπά τον αδελφό του, παραμένει στο φως»). Ως Επίσκοπος Σινώπης, ανέπτυξε έντονη ιεραποστολική και φιλανθρωπική δράση, αλλά και το χάρισμα των θαυμάτων, θερμαίνοντας τις καρδιές και στηρίζοντας τους πιστούς της εποχής του.

Το μαρτύριό του υπήρξε αποτέλεσμα του φθόνου και της καχυποψίας φανατικών ειδωλολατρών, καθώς τόσο η ενάρετη βιοτή όσο και η ευεργετική του δράση προκαλούσαν εντύπωση στην ειδωλολατρική κοινωνία. Συνελήφθη επί Αυτοκράτορα Τραϊανού (98-117 μ.Χ.) με εντολή του επάρχου Αφρικανού και οδηγήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια: αρχικά ρίχθηκε σε καυτό λουτρό, όπου παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του και ολοκλήρωσε τον αγώνα ως αληθινός μάρτυρας. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 22 Σεπτεμβρίου και τον προβάλλει ως προστάτη των θαλασσοπόρων και των κινδυνευόντων στη θάλασσα, καθώς πολλαπλά θαύματα αποδίδονται στη μεσιτεία του υπέρ αυτών που τον επικαλούνται σε κίνδυνο εν πλω.

Η τιμή του Αγίου Φωκά συνοδεύεται από πλούσια υμνογραφική παράδοση. Ξεχωρίζει το απολυτίκιό του:

«Ἐκ βρέφους τοῦ Πνεύματος, ὀφθεῖς δοχεῖον λαμπρόν, θαυμάτων ἐπλούτησας, τὴν παρ’ αὐτοῦ δωρεάν, Φωκὰ Ἱερώτατε, ὅθεν ἱερουργήσας, τῷ Σωτήρι ὁσίως, ἔπιες ἐν ἀθλήσει, τὸ ποτήριον τούτου, ὦ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν».

