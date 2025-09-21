Το Μετρό και το Τραμ της Αθήνας επανεκκινούν μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος έργων ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, ξεκαθάρισε ο σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ Αθανάσιος Κοτταράς.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο δήλωσε ότι «αυτήν την περίοδο “τρέχει” στη ΣΤΑΣΥ ένα πρόγραμμα έργων 100 εκατ. ευρώ, που έχουν συμβασιοποιηθεί και παράλληλα δρομολογούνται έργα που αγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ. Είναι μια τεράστια σε μέγεθος, αλλά και σημασία επένδυση στο αστικό δίκτυο σταθερής τροχιάς της Αττικής, που όσο περνάει ο χρόνος θα γίνεται ορατή και από τους επιβάτες. Ενδεικτικά θα αναφέρω την αναβάθμιση 14 συρμών της Γραμμής 1, που μέσα στο 2026 θα ξεκινήσουν σταδιακά να κυκλοφορούν, την αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηρoτροχιάς στις Γραμμές 2 και 3, την ανακαίνιση σταθμών, την αντικατάσταση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων σε όλο το δίκτυο Μετρό, την αναβάθμιση με παράλληλη εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού σε 12 συρμούς των Γραμμών 2 & 3, την ανάταξη 5 συρμών για τις ίδιες Γραμμές, καθώς και την αναβάθμιση 10 επιπλέον συρμών για τη Γραμμή 1».

Επίσης, σημείωσε ότι «μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στις Σταθερές Συγκοινωνίες της Αθήνας. Η 24ωρη λειτουργία, σε μόνιμη πια βάση κάθε Σαββατόβραδο, της μπλε, της κόκκινης Γραμμής του Μετρό και του Τραμ, αλλάζει τα δεδομένα των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα.

Όταν διατυπώθηκε η πρόταση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ξεκίνησε για εμάς στη ΣΤΑΣΥ ένας μαραθώνιος δοκιμών και προετοιμασιών στο δίκτυο, για να διαπιστώσουμε καταρχάς την εφικτότητα του μέτρου και στη συνέχεια να οργανώσουμε την εφαρμογή του. Το εγχείρημα ήταν απαιτητικό και για την εφαρμογή του δοκιμάστηκαν και πέρασαν τις εξετάσεις οι υπηρεσίες του λειτουργικού κορμού των δικτύων.

Στη ΣΤΑΣΥ είμαστε χαρούμενοι, γιατί περισσότεροι από 52.000 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, επέλεξαν το περασμένο Σάββατο για τις νυχτερινές μετακινήσεις τους το Μετρό και το Τραμ. Για την εξυπηρέτησή τους, πραγματοποιήθηκαν 55 επιπλέον δρομολόγια στις 2 Γραμμές του Μετρό και 30 στο Τραμ. Το ότι φθάσαμε στη μονιμοποίηση του μέτρου, οφείλεται στους εργαζόμενους της εταιρείας μας, που ανταποκρίθηκαν στη νέα πρόκληση με επιτυχία».