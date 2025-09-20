Με αφορμή την εν εξελίξει πολυεθνική ναυτική ακτιβιστική επιχείρηση Σουμούντ (Ακλόνητη Αποφασιστικότητα) αλλά και την πρόσφατη άτυχη πολυεθνική ακτιβιστική προσπάθεια του πλοίου Μαντλίν να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο χάρη στην αγωνιστική παρακαταθήκη του κορυφαίου Έλληνα ακτιβιστή Ευάγγελου Πισσία (1947-2024).

Αυτομάτως η σκέψη ανατρέχει στο 2008 και στο ελληνικό ακτιβιστικό έπος «Ένα Καράβι για τη Γάζα» του Καθηγητή Πισσία του οποίου η ομολογουμένως υπερπολύτιμη προσφορά στο Διεθνές Δίκαιο και τον αγώνα των Παλαιστινίων για ανεξαρτησία αξίζει να αναδειχθεί πιο πολύ.

Η επιχείρηση του Πισσία έθεσε τις βάσεις για την επαναλαμβανόμενη έκτοτε ετήσια επιχείρηση με διαφορετικά ονόματα και πληρώματα. Στην επιτυχημένη Επιχείρηση του 2008 ο Πισσίας και η ελληνική ναυτοσύνη έγραψαν ιστορία, καθώς αιφνιδίασαν, πιάνοντας στον ύπνο, τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις και έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό 41 χρόνων της πολύπαθης Λωρίδας της Γάζας από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών (1967). Στα καΐκια επέβαιναν 44 άνθρωποι 17 εθνικοτήτων. Ανάμεσά τους και 9 Έλληνες. Η υποδοχή ηρώων που τους επιφύλαξαν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι και Μαχητές της Χαμάς έχει κινηματογραφηθεί (https://www.youtube.com/watch?v=WFhkt0FM08M). Ο Πισσίας και οι σύντροφοί του πέτυχαν αυτό στο οποίο απέτυχαν κυβερνήσεις και στρατοί της περιοχής και ευρύτερα.

Η βασική μεθοδολογική ακτιβιστική αρχή του Πισσία για την επιτυχία ενός εγχειρήματος βασιζόταν στο δίπολο αιφνιδιασμού-απόλυτης μυστικότητας και μέγιστου αποτελέσματος, κάτι που προϋπέθετε άριστη οξυδέρκεια για την πραγματικότητα, θάρρος και σοβαρή μελέτη όλων των παραμέτρων συμπεριλαμβανομένων των επιλεγέντων συνεργατών. Επί τη βάσει αυτών στέφθηκε με επιτυχία η θρυλική πλέον αποστολή του Αγίου Νικολάου και του Δημήτρη Κ. στις 23.8.2008.

Τότε, Έλληνες συμμετείχαν ενεργά στο πρώτο εγχείρημα για την άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ. Υπό τον συντονισμό και καθοδήγηση του Πισσία Έλληνες και ξένους ακτιβιστές του Free Gaza Movement αγόρασαν και προετοίμασαν μυστικά δύο ελληνικά καΐκια, το Δημήτρης Κ./Free Gaza και το ‘Άγιος Νικόλαος/Liberty (προς τιμήν του αμερικανικού σκάφους που είχε βυθιστεί από ισραηλινά πυρά κατά τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967)

Έκτοτε ακολούθησαν νέες επιχειρήσεις κάποιες επιτυχημένες κάποιες όχι, καθώς δεν είχαν το στοιχείο του αιφνιδιασμού αλλά ενέπνευσαν τις νέες γενιές ακτιβιστών για νέες κινητοποιήσεις μέχρι σήμερα. Ενώ η Επιχείρηση Μαντλίν είχε συμβολικό χαρακτήρα χωρίς ουσιαστικό επιχειρησιακό στόχο, ο Στολίσκος Σουμούντ έχει τις προδιαγραφές, αν όχι να υπερκεράσει, τουλάχιστον να φέρει σε πραγματικά δύσκολη θέση τις Κατοχικές Δυνάμεις.

Ο στολίσκος αποτελεί τη μεγαλύτερη νηοπομπή με επικεφαλής πολιτικούς στην ιστορία, η οποία αποτελείται από πάνω από 50 πλοία διαφόρων μεγεθών που αναχωρούν από πολλά λιμάνια γύρω από τη Μεσόγειο και συγκλίνουν στη Γάζα. Οι διοργανωτές έχουν συγκεντρώσει τη συμμετοχή ακτιβιστών, γιατρών και καλλιτεχνών που εκπροσωπούν τουλάχιστον 44 χώρες.

Λόγω του μεγέθους του, ο στολίσκος έχει φέρει σε δύσκολη θέση τις Κατοχικές Δυνάμεις, οι οποίες, έχοντας ήδη επιτεθεί σε δύο πλοία, έχουν δείξει την πρόθεσή τους να στοχεύσουν κατά μόνας το κάθε πλοιάριο εν πλω από τη Δυτική Μεσόγειο ώστε να αποτρέψουν εν τη γενέσει του την παρουσία του στολίσκου ανοικτά της Λωρίδας της Γάζας.

Το επιχειρησιακό στοίχημα, λοιπόν, του Σουμούντ είναι να φτάσουν τα 50 πλοία στα ανοικτά της Παλαιστίνης. Αν το κατορθώσουν, τότε θα είναι πολύ δύσκολο για το Τελ Αβίβ να αποτρέψει τον πλου τους στην παλαιστινιακή ακτή, καθώς λόγω του ευάριθμου των πλοίων και των ακτιβιστών, οιαδήποτε επιχείρηση κατάληψης του στολίσκου από τις Κατοχικές Δυνάμεις θα έχει μεγάλο κόστος για το Τελ Αβίβ. Οι πιθανές απώλειες που θα προκύψουν στον Στολίσκο σε ανθρώπινες ζωές θα επιδεινώσουν την ήδη διογκούμενη παγκόσμια απομόνωση του Ισραήλ και θα το πλήξουν ακόμη περισσότερο. Αυτός άλλωστε είναι δεδομένων των συνθηκών ο εφικτός στόχος του Σουμούντ. Αυτός θα ήταν και ο στόχος του Πισσία μαζί με την εμψύχωση των Παλαιστινίων.