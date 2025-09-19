Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα 29χρονο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με νταλίκα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που σοκάρει φαίνεται η στιγμή που φορτηγό με ρυμουλκούμενο προσπαθεί να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη συμβολή με την οδό Λαέρτου. Η μηχανή με οδηγό τον 29χρονο, που έρχεται με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, συγκρούεται με την νταλίκα.

Στο σημείο άμεσα έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον 29χρονο οδηγό της μηχανής, αλλά δυστυχώς, μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο οδηγός της νταλίκας διανυκτέρευσε στο φορτηγό του, στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λ. Γεωργικής Σχολής. Όταν ξύπνησε θέλησε να περάσει κάθετα τη λεωφόρο, έτσι ώστε να φτάσει απέναντι για να ξεφορτώσει το εμπόρευμά του.

Ο 54χρονος οδηγός του φορτηγού από τη Βουλγαρία προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο, υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων όταν άναψε ο πράσινος σηματοδότης, αλλά λόγω του όγκου του οχήματος εγκλωβίστηκε στο σημείο. Τότε, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος επί της Λεωφόρου συγκρούστηκε με το φορτηγό, με συνέπεια ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά.

«Μου μιλούσε, είχε τις αισθήσεις του, του ζήτησα συγγνώμη»

Σοκαρισμένος είναι ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος επεσήμανε σε δηλώσεις του: «Ήμουν στο φανάρι και περίμενα. Είχα μπροστά μου κάποια οχήματα. Βγήκαν από την εταιρεία τρία άτομα για να μην αφήσουν τα αυτοκίνητα να ξεκινήσουν».

«Πέρασα με πράσινο. Άκουσα έναν κρότο και σταμάτησα αμέσως. Είδα τον μοτοσικλετιστή στο έδαφος. Σοκαρίστηκα. Μου μιλούσε, είχε τις αισθήσεις του. Του ζήτησα συγγνώμη. Δεν ευθύνομαι για το δυστύχημα», συμπλήρωσε.

Κακουργηματική δίωξη στους 4 συλληφθέντες

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα – ο 54χρονος Βούλγαρος οδηγός και τρία ακόμα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον πρώτο προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Όπως έγινε γνωστό, η δίωξη που τους απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.