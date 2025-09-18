Φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χώρο πλησίον του εργοστασίου ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι Χανίων, κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ).

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο, η φωτιά ελέγχεται από δέκα οχήματα της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί τους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν την προσέγγιση και να ακολουθούν τυχόν υπόδειξή της.

Πηγή: ΑΠΕ