Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε καραμπόλα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ο γιος της 64χρονης, που σκοτώθηκε στο τροχαίο, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια τη μητέρα του, τονίζοντας ότι επέστρεφε στο σπίτι έπειτα από επίσκεψη.

Όπως είπε, η μητέρα του οδηγούσε πάντα προσεκτικά, σε χαμηλές ταχύτητες, κρατώντας τη δεξιά λωρίδα, και ποτέ δεν έτρεχε.

«Την αναζητούσα στο τηλέφωνο λίγο μετά το δυστύχημα και τελικά απάντησε ένας αστυνομικός, που με ενημέρωσε ότι είχε μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας. Από τα βίντεο φαίνεται καθαρά ότι την χτύπησαν από πίσω με μεγάλη ταχύτητα. Είναι πολύ άδικο, γιατί ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πάντα δραστήρια, πάντα πρόσφερε», ανέφερε συντετριμμένος.

Συγγενής της αδικοχαμένης γυναίκας πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να συνέλθω. Δεν νομίζω ότι έτρεχε. Είμαι σίγουρος πως κινούνταν κανονικά, με ασφάλεια».

Στο Live News μίλησαν και οι άλλοι εμπλεκόμενοι:

Ο πατέρας του συνοδηγού του 21χρονου οδηγού τζιπ είπε: «Το παιδί είναι σε σύγχυση, αλλά είναι καλά στην υγεία του». Ο 21χρονος δήλωσε: «Χτύπησα στο κεφάλι και δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα. Ήμουν στη λωρίδα μου, όταν ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά μου ένα αυτοκίνητο». Ο οδηγός του ταξί, που επίσης τραυματίστηκε, ανέφερε: «Δεν είδα τίποτα, μόνο ένα δυνατό χτύπημα και βρέθηκα τραυματίας μέσα στο όχημα».

Η Τροχαία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι τραυματίες και οι οικογένειες της 64χρονης γυναίκας προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ και την απώλεια.