Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025 στη Σητεία, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στον Χανδρά, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Από την πρώτη στιγμή ισχυρά πυροσβεστικά κλιμάκια βρίσκονται στο σημείο και η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύεται διαρκώς, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλείται προς το παρόν κάποιος οικισμός, ενώ το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.