Με φθινοπωρινές πινελιές ξεκινά η νέα μας εβδομάδα, ενώ από αύριο και για αρκετές ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι τα μελτέμια με την ανομβρία, δυστυχώς, να επιμένει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

«Αναμένεται ένα πεδίο υψηλών πιέσεων, με αποτέλεσμα αυτές οι πιέσεις να εμποδίζουν τα συστήματα κακοκαιριών. Έτσι, αυτό που θα μείνει είναι ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων με χαμηλότερες προς την περιοχή της Κύπρου, με αποτέλεσμα αυτή η διαφορά πίεσης να οδηγεί σε ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο», εξήγησε.

Για σήμερα ειδικότερα ανέφερε πως «καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες, θα δούμε μπόρες και καταιγίδες να αναπτύσσονται κυρίως προς την ανατολική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα».

Στην Αττική, «κοντά στο απόγευμα αναμένεται να σχηματιστούν κάποια σύννεφα αστάθειας και δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες μπόρες, κυρίως σε Πάρνηθα, Κιθαιρώνα και Πεντέλη».

Στη Θεσσαλονίκη θα βγουν κάποιες μπόρες αργά το απόγευμα κοντά στα βουνά.

«Μέχρι τις 20-24 του μήνα δείχνει να συνεχίζεται αυτή η απουσία βροχών. Όπως όλα δείχνουν, ο Σεπτέμβριος θα κλείσει με ελάχιστες βροχές», σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη.

Ο καιρός την Τρίτη 16-09-2025 – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Πέμπτη 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.