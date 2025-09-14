Μια νέα εποχή για τις αστικές μετακινήσεις της Αττικής ξεκίνησε με την επιτυχημένη πρώτη εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς. Το βράδυ του Σαββάτου, χιλιάδες πολίτες επέστρεψαν με ασφάλεια στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το Μετρό, το Τραμ και επιλεγμένες γραμμές λεωφορείων όλο το εικοσιτετράωρο.

Η πρωτοβουλία αυτή, που αποτελούσε πάγιο αίτημα της κοινωνίας, έχει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ERTnews, υπογράμμισε τη σημασία του εγχειρήματος, τονίζοντας πως «από σήμερα και κάθε Σάββατο, κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν». Όπως εξήγησε, η 24ωρη λειτουργία προσφέρει μια αξιόπιστη και ασφαλή εναλλακτική λύση, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να διασκεδάζουν στην πόλη χωρίς να ανησυχούν για την επιστροφή τους, ανακουφίζοντας παράλληλα την ανησυχία των γονέων τους.

«Είναι δύσκολα αποδείξιμο αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος να βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον τη 24ωρη λειτουργία σε μόνιμη βάση. Η νέα υπηρεσία καλύπτει νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία μετακίνησης. Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία επεκτείνεται στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, στις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, καθώς και σε συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν κομβικές περιοχές.