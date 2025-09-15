Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Βησσαρίων, Βησσαρίωνας, Βησσάρης, Βησσαρία

Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος

Λουντμίλλα, Λουντμίλα

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα μάρτυρος

Άγιος Νικήτας ο Γότθος ο μεγαλομάρτυρας

Ο Άγιος Νικήτας ο Γότθος ο μεγαλομάρτυρας έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και καταγόταν από το γοτθικό έθνος, που είχε εγκατασταθεί πέραν του Δούναβη ποταμού. Από παιδί διδάχθηκε τη χριστιανική πίστη από τον επίσκοπο Θεόφιλο Γοτθίας, ο οποίος υπενθύμιζε διαρκώς στο Νικήτα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για σταθερότητα στην πίστη και τη μελέτη των Αγίων Γραφών.

Ο Νικήτας αναδείχθηκε σε ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο και έγινε κήρυκας του Χριστιανισμού στους συμπατριώτες του Γότθους. Κατά τον διωγμό του Αθανάριχου εναντίον των χριστιανών, συνελήφθη επειδή αρνήθηκε πεισματικά να αρνηθεί την πίστη του και να υποταχθεί στον αρειανισμό. Υπέστη σκληρούς βασανισμούς — του έσπασαν τα κόκαλα και τελικά τον έριξαν στη φωτιά, όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Με θεία θέληση, το σώμα του δεν κάηκε από τις φλόγες και ένας ευσεβής χριστιανός το παρέλαβε τιμητικά, φυλάγοντάς το.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του αγίου Νικήτα κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου, υμνώντας τον ως πρότυπο ανδρείας, ακλόνητης πίστης και νικητή της αμαρτίας. Μαζί με τους άλλους “στρατιωτικούς” αγίους, ο Νικήτας παραμένει σημείο αναφοράς για το χριστιανικό φρόνημα απέναντι στις δοκιμασίες και την πίεση της εξουσίας.