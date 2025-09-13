Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα

Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια

Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Αριστείδου μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Κορνηλίου

Άγιος Αριστείδης

Ο Άγιος Αριστείδης υπήρξε Αθηναίος φιλόσοφος, ένας από τους πρώτους μεγάλους απολογητές της χριστιανικής πίστης και μάρτυρας των αρχών του 2ου αιώνα μ.Χ. Από εύπορη και μορφωμένη οικογένεια, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, με έμφαση στον νεοπλατωνισμό. Η επαφή του με τους πρώτους χριστιανικούς επισκόπους της Αθήνας, τον άγιο Ιερόθεο και τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τον οδήγησε στην πίστη στον Χριστό και σύντομα έγινε ομολογητής και θερμός υπερασπιστής του Ευαγγελίου.

Το σημαντικότερο έργο του, η «Απολογία περί θεοσεβείας», απευθύνθηκε στον αυτοκράτορα Αδριανό υπέρ των διωκομένων χριστιανών και αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα σωζόμενα απολογητικά χριστιανικά συγγράμματα. Μέσα από αυτό υπερασπίστηκε τόσο τη λογική της πίστης όσο και το ήθος των χριστιανών, στηλιτεύοντας την πλάνη των ειδωλολατρών. Η διδασκαλία και ο ηρωισμός του αποτέλεσαν σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης και για μεταγενέστερους κορυφαίους απολογητές, όπως ο άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος.

Λόγω της ακλόνητης πίστης και της εναντίωσης προς τον αυτοκράτορα Αδριανό, υπέστη διωγμούς και βασανιστήρια. Πανηγυρικά τιμάται από την Εκκλησία ως μάρτυρας, αφού τελικώς οδηγήθηκε στην κεντρική αγορά των Αθηνών, όπου μαρτύρησε δι’ αγχόνης περίπου το 120 ή το 134 μ.Χ. Η μνήμη του εορτάζεται στις 13 Σεπτεμβρίου και φωτίζει ως πρότυπο χριστιανικής φιλοσοφίας, μαρτυρικής καρτερίας και λόγου υπέρ της πίστης.