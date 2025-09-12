Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών.

Πλέον, θα λειτουργεί σε σταθερή βάση για 24 ώρες το Μετρό κάθε Σάββατο (γραμμές 2 και 3) ενώ, επίσης, 24ωρη λειτουργία θα έχουν και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ. Την ίδια ώρα, επιλεγμένες γραμμές λεωφορείων θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς κάθε Σάββατο, αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό κάθε Σάββατο από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό κάθε Σάββατο από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ κάθε Σάββατο από 22:00 έως 10:00

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων κάθε Σάββατο αφορά 11 λεωφορειακές γραμμές, πέραν των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης πιλοτικής λειτουργίας

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Οι μόνιμες γραμμές 24ωρης λειτουργίας

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας