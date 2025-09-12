Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών.
Πλέον, θα λειτουργεί σε σταθερή βάση για 24 ώρες το Μετρό κάθε Σάββατο (γραμμές 2 και 3) ενώ, επίσης, 24ωρη λειτουργία θα έχουν και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ. Την ίδια ώρα, επιλεγμένες γραμμές λεωφορείων θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
Η λειτουργία Μετρό και Τραμ
Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς κάθε Σάββατο, αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.
Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό κάθε Σάββατο από 22:00 έως 10:00
Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό κάθε Σάββατο από 22:00 έως 10:00
Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ κάθε Σάββατο από 22:00 έως 10:00
Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων
Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων κάθε Σάββατο αφορά 11 λεωφορειακές γραμμές, πέραν των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.
Οι γραμμές 24ωρης πιλοτικής λειτουργίας
- 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
- 049 Πειραιάς – Ομόνοια
- 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
- 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
- 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
- 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
- 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
- 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
- Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
- Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
- Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
Οι μόνιμες γραμμές 24ωρης λειτουργίας
- 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
- 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
- Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
- Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
- Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
- Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό
Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας
- 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
- 500 Πειραιάς – Κηφισιά
- 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
- Χ14 Σύνταγμα – Κηφησιά