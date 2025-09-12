Η woke κουλτούρα και η… χούντα απασχολούν σήμερα τον Αρκά στην καθιερωμένη πλέον «καλημέρα» του προς τους διαδικτυακούς του φίλους.

Γράφει συγκεκριμένα ο Αρκάς στο σκίτσο του που δημοσιεύεται στην επίσημη σελίδα του στο Facebook:

«Εμείς που έχουμε ζήσει χούντα δεν φοβόμαστε τη woke κουλτούρα γιατί ξέρουμε από παρανομία. Θα μαζευόμαστε τις νύχτες σε μυστικές γιάφκες και θα λέμε ανέκδοτα για χοντρούς και ξανθιές».

Δείτε την ανάρτησή του:

Τι είναι όμως η «woke κουλτούρα»;

Πρόκειται για ένα κοινωνικό και πολιτικό κίνημα που προήλθε από τη συνειδητοποίηση και την εγρήγορση απέναντι στις αδικίες και τις ανισότητες που υφίστανται οι μειονότητες σε πολλές κοινωνίες. Ο όρος «woke» (που προέρχεται από την αγγλική έκφραση «stay woke», δηλαδή «μείνε ξύπνιος») χρησιμοποιήθηκε αρχικά στις αφροαμερικανικές κοινότητες, για να υπογραμμίσει την ανάγκη για εγρήγορση απέναντι στον ρατσισμό και τις φυλετικές ανισότητες. Σήμερα, όμως, ο όρος έχει εξελιχθεί και χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύτερο σύνολο κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων που αναφέρονται στη διεκδίκηση δικαιωμάτων για διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, οι άνθρωποι με αναπηρίες, καθώς και οι άνθρωποι που πλήττονται από την κλιματική κρίση και τις οικονομικές ανισότητες.

Αντιδράσεις και κριτική

Η «woke κουλτούρα» έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι η προώθηση της «woke ατζέντας» μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς της ελευθερίας του λόγου και σε υπερβολική ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που θεωρούνται δευτερεύοντα ή υπερβολικά. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η «woke ατζέντα» μπορεί να δημιουργήσει διχασμούς στην κοινωνία, με την ένταση να επικεντρώνεται στις διαφορές, αντί να προωθεί την ενότητα.

Επιπλέον, οι επικριτές τονίζουν ότι η «woke ατζέντα» μπορεί να προκαλέσει υπερβολικές αντιδράσεις, όπως την τιμωρία των ανθρώπων που εκφράζουν απόψεις που δεν συμβαδίζουν με αυτήν. Αν και η πρόθεση πίσω από τη «woke κουλτούρα» είναι η εξάλειψη των αδικιών, η εκδοχή της που συχνά καταγγέλλεται είναι αυτή που επικεντρώνεται στην «πολιτική ορθότητα» και στην επιβολή απόψεων, όπως για παράδειγμα, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Υποστήριξη και υλοποίηση της «woke κουλτούρας»

Από την άλλη, οι υποστηρικτές της «woke κουλτούρας» θεωρούν ότι οι προκλήσεις που ανακύπτουν από τις συστημικές ανισότητες απαιτούν αυτή τη συνειδητοποίηση και δράση. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτή την κίνηση τονίζουν ότι οι κοινωνίες πρέπει να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν τις αδικίες που υφίστανται οι μειονότητες, να αναπτύξουν πολιτικές που να ενισχύουν την ισότητα και να διασφαλίσουν την προστασία όλων των κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου ή σεξουαλικής ταυτότητας.

Η πρόταση των υποστηρικτών της «woke κουλτούρας» είναι να ενισχυθεί η εκπαίδευση και η συνειδητοποίηση γύρω από τα ζητήματα της ανισότητας και να προωθηθούν αλλαγές που θα διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων. Μερικές από τις πρακτικές που προτείνονται είναι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, η εφαρμογή νόμων για την προστασία των μειονοτήτων και η δημιουργία θεσμών που να ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και κυβερνήσεων.