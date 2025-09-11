Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στον Σταλό Χανίων, όταν Ι.Χ. όχημα ξέφυγε από την πορεία του για άγνωστη αιτία και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά, φέρνοντας εκτεταμένα τραύματα και κατάγματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το ΕΚΑΒ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από πολίτες που ήταν στο σημείο, ενώ άμεσα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Άνδρες της Πυροσβεστικής επιλήφθηκαν του καθαρισμού του οδοστρώματος, για την αποφυγή προβλημάτων σε διερχόμενα άλλα οχήματα. Ο οδηγός σύμφωνα με την ενημέρωση, είχε τις αισθήσεις του αλλά η κατάσταση του είναι σοβαρή.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα έρευνά το ανακριτικό της τροχαίας

πηγή: ΑΠΕ