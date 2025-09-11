Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στην περιοχή του Αμαρουσίου, ξεκινώντας από το ύψος της οδού Παραδείσου.

Αιτία των δυσκολιών αποτελεί η πτώση υλικών στο οδόστρωμα από φορτηγό, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στην κίνηση των οχημάτων.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



