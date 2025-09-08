Στιγμές αναστάτωσης προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε φορτηγό που κινούνταν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 16:00, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει άμεσα στο σημείο με 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε παρακείμενη βλάστηση, καίγοντας θάμνους δίπλα στο οδόστρωμα, προτού τεθεί η κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο.